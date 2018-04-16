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انتخابات - من هم أبرز الفائزين حسب توقعات ليلى عبد اللطيف؟

16
APRIL
2018
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قالت السيدة ليلى عبداللطيف عبر تلفزيون الجديد ان من المتوقع ان تفوز الاعلاميتان بولا يعقوبيان وجيسيكا عازار ولا حظوظ للاعلامين الاخرين

وأضافة أن التمثيل النيابي للنساء سيبقى خجولاً ولن يتعدى عدد النساء في المجلس الحالي

اللوائح المؤلفة من قبل حزب الله وحركة أمل سيكتسحان لوائحهما جميع المناطق والخرق سيكون في المقعد الماروني التي ستنتزعه القوات للمرشح انطوان حبشي وسيفوز مرشح حزب الله في جبيل أيضاً 

أما في كسروان فتوقعت ليلى فوز مرشحين للتيار وأكدت فوز المرشحين سامي الجميّل وسركيس سركيس في المتن

كما توقعت فوز مرشحين في صيدا جزين للتيار مع مرشح حركة أمل بالاضافة للسيدة بهية الحريري وعبدالرحمان البزري

أما في منطقة الشوف عاليه فسيفوز كل من طلال ارسلان، الوزير سيزار أبي خليل، هنري الحلو، أنيس نصّار وأكرم شهيب

لائحة ألامل والوفاء الرئيس نبيه بري، نواف الموسوي، علي خريس، عناية عزالدين، علي خريس وميشال موسى بالاضافة لياسين جابر وعلي بزي، حسن فضالله، حسن الخليل، أنور الخليل، أيوب حميّد، أسعد حردان وقاسم هاشم أي اكتساح كامل للثنائي الشيعي دون تسجيل خروقات

أما في المتن فيسفوز كل من سامي الجميّل، ابراهيم كنعان، الياس بو صعب، غسان الاشقر، هاغوب بقرادونيان وغسان مخيبر في جبيل وبالاضافة لمرشح حزب الله سيفوز كل من سيمون أبي رميا وزياد حوّاط

في البترون سيفوز كل من الوزير جبران باسيل وبطرس حرب أما في الكورة نقولا غصن، فادي كرم وسليم سعاده

في عكار وليد البعريني، محمد المرعبي، محمد سليمان، خضر حبيب، هادي حبيش ووهبه قاطيشا

في طرايلس المنية نجيب ميقاتي اللذي توقعت أن تراه يرأس مجلس الوزراء مجدداً، قازم الخير، محمد كبارة، أشرف ريفي، سمير الجسر، علي درويش وجان عبيد المرشح لخلافة العماد عون برئاسة الجمهورية بحسب عبداللطيف أيضاً،

في زغرتا سيفوز طوني فرنجية، أسطفان الدويهي وميشال معوّض أما في بشري ستفوز ستريدا جعجع وجوزيف اسحاق

في زحلة عاصم عراجي، نزار دلول، ايلي ماروني، نقولا فتوش، أسعد نكد، بوغوس كوروديان

بعلبك الهرمل حسين الحاج حسن، غازي زعيتر، علي المقداد، ابراهيم الموسوي، ايهاب حماده، البير منصور وأنطوان حبشي بالاضافة ليونس رفاعي وجميل السيد

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