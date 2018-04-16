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هيئة بنت جبيل: كلام رئيس البلدية هو عار عن الصحة والتيار قدم في كل مسيرته الخدمات العامة للجميع وفي كل المناطق

16
APRIL
2018
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بيان صادر عن هيئتي قضاء بنت جبيل ورميش في التيار الوطني الحر:

يؤكد التيار الوطني الحر في قضاء بنت جبيل وهيئة رميش أن يوضحا أن البيان الذي صدر عن رئيس البلدية واعتبر ردًا على رئيس التيار الوزير جبران باسيل لجهة "عدم قرع أبواب وزاراته لمتابعة أي طلب في حال كانت أصواتنا في الصناديق لصالح اللوائح المنافسة للائحة "الجنوب يستحق"، هو عار عن الصحة جملة وتفصيلا ولا يمت الى الحقيقة بصلة. ونذكر هنا ان التيار قدم في كل مسيرته الخدمات العامة للجميع وفي كل المناطق من دون النظر الى انتماءات المستفيدين من الخدمات وهو بالتالي لا يميز في إنجازاته وتقديماته بين منتمين او حلفاء او خصوم ولم يقل الوزير باسيل يوما مثل هذا الكلام. وليست هذه الحملة التي سيقت ضد رئيس التيار الا محاولة مشبوهة تندرج في سياق المعركة الانتخابية خدمة للائحة إنتخابيّة يروج لها رئيس البلدية. وهنا نريد تذكيره بالمادة (77) البند /2/ من قانون انتخاب أعضاء مجلس النواب الوارد بالمرسوم رقم/883 تاريخ 14/6/2017 والذي ينص "لا يجوز لموظفي الدولة والمؤسسات العامة والبلديات واتحادات البلديات ومن هم في حكمهم الترويج الإنتخابي لمصلحة مرشح أو لائحة كما لا يجوز لهم توزيع منشورات لمصلحة أي مرشح أو لائحة أو ضدهما".

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