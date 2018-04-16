المجنَسون في زحلة يضربون من جديد

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المشهد من الانتخابات البلدية في زحلة 2016 ، والناخبون هم من المجنسين الذين صبوا لمصلحة لائحة الكتلة الشعبية . يومها وعلى خلفية كشفنا للحقيقة كما هي تعرضنا لاعتداء من انصار الكتلة الذين حاولوا منعنا من استكمال مهمتنا .

سنتان بالتمام مرتا على تلك الحادثة، كل شيء تغيّر، وحدهم المجنسون بقوا ثابتين في المعادلة مع فرق وحيد، هذه المرة سيبدلون بمعظمهم خياراتهم اما السبب فتشرحه احدى اللواتي تشرفن على ملفهم وتسيرهم على هواء الحاجة الانتخابية

وعلى رغم تبديل الخيارات ، الا ان القرار النهائي لم يؤخذ بعد. الخيارات كثيرة ومفتوحة على احتمالات عدة، الا ان البارز يبقى في العروضات التي تأتي هذه المرة من افراد عوض اللوائح تبعا لما فرضه قانون الانتخاب

اكثر من 2000 هو عدد المجنسين في زحلة من كافة الطاوئف، سيشاركون بمعظمهم في معركة الحسم ، فماذا يقول اهل عروس البقاع الاصليين

بكل الاحوال، وبانتظار السادس من ايار يبقى المطلوب اسقاط خيار 2000 مجنس، هم بكل بساطة عنوان لحقبة ظلامية اريدت للبنان لينتصر الخيار اللبناني البحت