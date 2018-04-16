ما بقا نسأل لمين بدنا نصوّت ... العهد للعهد

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نشر النائب سيمون أبي رميا وهو مرشح التيّار الوطنيّ الحّر في دائرة كسروان-جبيل دلعما العهد ووضع أولوية التصويت للعهد:

ما بقا نسأل لمين بدنا نصوّت

وما بقا نسأل لمين بدنا نعطي الصوت التفضيلي

الإنسان يلي عندو ضمير

والإنسان يلي عندو وطنية

والإنسان يلي عندو كرامة

لما بيكون عرأس جمهوريتو

رجل حرر وطنو

وحرر القرار

رد الكرامة

حرر رئيس حكومتو

لما بكون عنا رئيس جمهورية

بحرر جرود عرسال من الارهابيين

هيدا رئيس الجمورية

نحنا مضطرين ومجبورين للوفاء والامانة نصوتلو ب ٦ أيار

نصوت للايحة العهد ب ٦ أيار

العهد للعهد

العهد للرئيس ميشال عون