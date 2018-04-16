قوى الأمن تعمّم.. احذروا هذه الامرأة!

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صدر عن المديرية العامة لقوى الامن الداخلي ـ شعبة العلاقات العامة البلاغ التالي: "بتاريخ 10/1/2018، وردت شكوى من القضاء المختص الى فصيلة زقاق البلاط في وحدة شرطة بيروت، مقدمة من صاحب محل لبيع السجاد في محلة البسطة، عن اقدام امرأة ترافقها اخرى مجهولة الهوية بتاريخ 27/12/2017، بشراء سجاد بقيمة 9300$ بواسطة شيك مصرفي، تبين فيما بعد انه مزور.

وبعد التنسيق بين مفرزة بيروت القضائية في وحدة الشرطة القضائية وشعبة المعلومات في قوى الامن الداخلي، تم الاستحصال على صورة لإحداهما.

لذلك، وبناءً على إشارة القضاء المختص تطلب المديرية العامة لقوى الأمن الداخلي من الذين يعرفون شيئاً عنها، الحضور إلى مركز المفرزة المذكورة الكائن في ثكنة بربر الخازن _ فردان، أو الاتصال على أحد الرقمين:810170/01 _ 810171/01 للإدلاء بما لديهم من معلومات، علماً بأن أي مواطن يدلي بأي معلومة يبقى اسمه طيّ الكتمان، وفقاً للقانون".