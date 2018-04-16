منع سير الشاحنات ووقف ورش البناء في هذه التواريخ

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أصدر وزير الداخلية والبلديات نهاد المشنوق تعميماً يمنع سير الشاحنات على كافة الأراضي اللبنانية خلال فترة الاتنخابات النيابية، بدءا من الساعة الثانية عشرة من ظهر الجمعة 4 أيار حتى التاسعة من صباح الإثنين 7 أيار، ويستثنى من هذا المنع الشاحنات والآليات العسكرية على أنواعها، وسيارات الإطفاء والدفاع المدني والصليب الأحمر اللبناني والدولي وشاحنات نقل النفايات والطحين، والصهاريج التي تنقل مواداً طبية للمستشفيات والصهاريج التي تؤمن مادة الوقود إلى مطار رفيق الحريري الدولي.





وطلب المشنوق تكليف البلديات، بواسطة عناصر الشرطة البلدية التابعة لها، على تأمين حركة المرور، كلّ ضمن نطاقها البلدي، بالتعاون مع قوى الأمن الداخلي، تسهيلاً لحركة المرور، ولانتقال المواطنين وحسن سير العملية الانتخابية.





كما أمر بوقف الأعمال في ورش البناء أيام الجمعة والسبت والأحد، وكلّف قوى الأمن الداخلي العمل على حسن تنفيذ هذا القرار.