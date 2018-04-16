المكتب الإعلامي لسركيس سركيس: لا صحة لطلب حجز البطاقات ولَم يعرض مالاً على أحد!

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صدر عن المكتب الإعلامي للشيخ سركيس سركيس المرشّح عن المقعد الماروني في المتن الشمالي البيان التالي:



تقوم مجموعات في منطقة المتن الشمالي بالطلب من المواطنين تسليمهم بطاقات الهوية، زاعمة بأنها تعمل لمصلحة الشيخ سركيس.

كما تعد هذه المجموعات المواطنين بالخدمات وبمبالغ مالية.



لذلك ومنعاً لوقوع المواطنين فريسة هذه المجموعات يؤكد مكتب الشيخ سركيس، أن لا مجموعات مكلفة من قبل الشيخ سركيس في المتن. ولا صحة لطلب حجز البطاقات، ولَم يعرض مالاً على أحد أو يطلب من أي شخص دفع الأموال بإسمه.



ويؤكد المكتب الإعلامي أن الشيخ سركيس متواجد في مكتبه لاستقبال المتنيين والتباحث في مشاكلهم كافة، وهو كعادته يشرف شخصيا على التواصل مع المتنيين ومن دون أي مجموعات مفبركة.