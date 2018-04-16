بالصورة الصادمة - مرشّح للانتخابات النيابية يشتم الإعلامية نوال بري!

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بعدما عرضت الإعلامية في قناة الـ"mtv" نوال برّي تقرير لها في النشرة المسائية، ذكرت فيه معلومات عن سجل عدلي مليء بالمخالفات للمرشح على لائحة "كرامة بيروت" رجا الزهيري ، كما اتهمته حسب التقرير بفبركة خبر عن خطفه قبل سنتين. وكتبت بري على حسابها "تويتر": " عن مرشحين سجلاتن حافلة رجا الزهيري..المرشح يلي خطف حالو..".



رد الزهيري بشكل غير مسبوق على بري متهما إياها بـ"القبض للافتراء والكذب والنفاق".. وشتمها كذلك بعبارة "نابية".

ونشرت بري رد الزهيري مشيرةً إلى أن من واجبها الصحافي اظهار نماذج بعض المرشحين الذين يريدون تمثيل اللبنانيين في المجلس، فيما أن التغريدة لا تظهر في حساب الزهيري بعدما عمد الى حذفها كما ذكرت بري.