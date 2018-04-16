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بعد مشاحنة كلامية.. ليلى قتلت على يد "سلفتها" و اطفالها اصيبوا بعدما حاولوا الدفاع عن والدتهم!

16
APRIL
2018
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قالت وسائل إعلام محلية، في محافظة السويداء، إن امرأة فقدت حياتها وأصيب ثلاثة أشخاص، نتيجة شجار عائلي.

 

وذكرت شبكة اخبار “السويداء 24″، الأبرز في تغطية أخبار المحافظة، أن الحادثة جرت صباح السبت، في بلدة الكفر جنوبي السويداء.

 

وقالت إن السيدة “ليلى فؤاد حذيفة”، فارقت الحياة بعد مشاحنة كلامية بينها وبين سلفتها وقد تطور الأمر لإشهار الأخيرة سلاحاً أبيض (سكين) ثم هاجمت به الضحية.

 

وأضافت أن طفلي الضحية حاولوا الدفاع عن والدتهم، مما أدى لإصابة الطفل الكبير بخاصرته وأصيب الطفل الآخر بيده وساقه، ثم نقلوا إلى المستشفى لتلقي العلاج.

 

كما أصيبت الجانية أيضاً أثناء الشجار، ونقلت إلى مستشفى السويداء لتلقي العلاج.

 

وأشارت الشبكة إلى أن سبب الخلاف هو “أرض متنازع عليها” بين العائلتين، فيما بينت أن زوجي المتوفية والقاتلة مغتربين خارج سوريا.

 

وختمت بالقول إن “محافظة السويداء شهدت خلافات مماثلة في الفترة الأخيرة بين الأقرباء فيما تطور بعضها لجرائم قتل، كان بينها مقتل مواطن في بلدة بوسان شرق السويداء اتهم ابنه وزوجته بقتله”.

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