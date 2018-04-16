كيف سيكون طقس الأيام المقبلة؟!

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توقعت دائرة التقديرات في مصلحة الأرصاد الجوية في المديرية العامة للطيران المدني ان يكون الطقس غداً الثلاثاء، قليل الغيوم مع ارتفاع درجات الحرارة فوق معدلاتها الموسمية وانخفاض نسبة الرطوبة.



وجاء في النشرة الاتي:



-الحالة العامة: طقس مستقر يسيطر على الحوض الشرقي للمتوسط.



-الطقس المتوقع في لبنان:



الإثنين: مشمس إلى قليل الغيوم من دون تعديل يذكر بدرجات الحرارة.

الثلاثاء: قليل الغيوم مع ارتفاع درجات الحرارة فوق معدلاتها الموسمية وانخفاض نسبة الرطوبة.

الأربعاء: مشمس إلى قليل الغيوم مع ارتفاع إضافي بدرجات الحرارة.



-الحرارة على الساحل من 15 الى 27 درجة، فوق الجبال من 12 الى 25 درجة، في الارز من 6 الى 18 درجة، في الداخل من 11 الى 27 درجة.

-الرياح السطحية: شمالية غربية إلى شمالية، سرعتها بين 10 و35 كلم/س.

-الإنقشاع جيد.

-الرطوبة النسبية على الساحل بين 40 و 80 %.

-حال البحر منخفض ارتفاع الموج، حرارة سطح الماء: 16 درجة.

-الضغط الجوي 761 ملم زئبق.

-ساعة شروق الشمس: 06:09 ساعة غروب الشمس: 19:09 .