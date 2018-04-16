هذا ما أبلغه الملك سلمان للرئيس عون

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في دردشة مع الصحافيين على متن الطائرة التي أقلته ليلاً إلى بيروت، قال رئيس الجمهورية العماد ميشال عون إن اللقاء مع الملك سلمان "كان إيجابياً وممتازاً ومثمراً"، وأكد أن سلمان أبلغه بأن الخليجيين سيعودون هذا الصيف بالتأكيد إلى لبنان، وأعلن الملك السعودي وقوف المملكة إلى جانب لبنان ودعمه في كل ما يتصل بمسيرة النهوض التي بدأتها الحكومة الحالية.

وكشف عون: "لن اوقع على اي عفو يُمنح لمن هم متورطون بقتل عسكريين في حال وصل الي". وأعرب عن إرتياحه "للوضع العام في البلاد على الرغم من الصعوبات لان الامن والاستقرار تحققا وهذا امر مهم جدا في منطقة تغلي".

وفي ملف الانتخابات، قال عون: "سبقنا دولا متطورة في اعتماد قانون عصري والاساس ليس للصوت التفضيلي انما للحاصل الانتخابي".

وعن الكهرباء، شدد على أن "الموضوع سيحل وكانت عرقلته سياسية وسترون انه سيجري كالمياه".

ولفت عون الى أن الدورة الرابعة للقمة الاقتصادية ستبحث في مواضيع تنموية واقتصادية ولبنان هو من سيحدد تاريخ انعقادها بالتنسيق مع الجامعة العربية.