أسرار الصحف ليوم الإثنين 16 نيسان 2018

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الأخبار

الحريري لا تصل إلى جزين

لم تبلغ النائبة بهية الحريري جزين في جولتها الانتخابية الأولى ضمن دائرة صيدا جزين. من بسري إلى دير مشموشة مروراً ببنواتي، البلدة السنيّة الوحيدة في قضاء جزين (800 ناخب)، وصولاً إلى عازور، تنقلت رئيسة لائحة التكامل الأهلي التي تجمعها بثلاثة مسيحيين جزينيين مستقلين. في أحد مطاعم عازور، على بعد كيلومترات قليلة من جزين، كان الحضور الانتخابي أقل من المتوقع. لم يكن هذا هو السبب الوحيد لعدم المضي في اتجاه جزين. ما سرّب عنها قبيل الزيارة من مواقف ضد النائب زياد أسود والقوات، أسهم في خلق مناخ جزيني سلبيّ تجاه تيار المستقبل، كان سيترجم سلباً لو أكملت النائبة عن صيدا باتجاه جزين.

سعد يؤازر عمته في صيدا

في إطار جولاته الانتخابية، يزور الرئيس سعد الحريري، الجمعة المقبل، مسقط رأسه في صيدا، حيث سيرعى مهرجاناً انتخابياً في دارة عمته النائبة بهية الحريري في مجدليون، على أن يؤدي صلاة الجمعة في جامع بهاء الدين الحريري بإمامة مفتي صيدا الشيخ سليم سوسان. الجدير ذكره أن التراجع الشعبي الذي يشكو منه تيار المستقبل في الآونة الأخيرة دفع الحريري الى تخصيص زيارة صيداوية قبل الانتخابات، وليس للاحتفال بالفوز كما فعل في الانتخابات البلدية عام 2016.

صلاح سلام يتعرض لضغوط

تزداد المعركة الانتخابية في دائرة بيروت الثانية حماوة، حيث يمارس تيار المُستقبل كل نفوذه للتضييق على المرشحين المنافسين له في لوائح أخرى. جمعية «أشغالنا» الخيرية خصّصت إحدى قاعاتها لاستقبال مناصري لائحة «بيروت الوطن» التي يترأسها رئيس تحرير صحيفة «اللواء» صلاح سلام. الأخير تلقّى اتصالاً من الجمعية قبل ساعة واحدة من موعد اللقاء، تبلّغ فيه قرار الجمعية بعدم القدرة على استقباله وأعضاء اللائحة «نتيجة ضغوط سياسية كبيرة نتعرض لها»، ما اضطر اللائحة إلى البحث عن مكان آخر لعقد اللقاء.

البناء

خفايا

أبدت قيادات في «قوى 14 آذار» استياءها من العدوان الثلاثي على سورية، لا لأنه استهدف هذا البلد، بل لمحدودية العدوان وفشله وعدم إحداث أيّ تغيير ميداني لمصلحة الجماعات المسلحة، كما كانت تأمل القيادات المذكورة. ورأت أنه على العكس من المتوقع فقد رفع معنويات القيادة السورية وحلفائها أكثر من السابق وزاد من الالتفاف الشعبي حول القيادة والجيش السوريّين، وكذلك حول حلفاء سورية في لبنان…

كواليس

قالت وفود عربية مشاركة في قمة الظهران إنّ نفي وزير الخارجية السعودية عادل الجبير لكون الانتقال بالقمة من الرياض إلى الظهران على علاقة بمدى الصواريخ اليمنية، وقوله إنّ بمستطاع الصواريخ أن تطال الظهران أيضاً زاد من قلق وذعر المشاركين، بدلاً من أن يطمئنهم. وقد كان السعي لإنهاء أعمال القمّة في نصف يوم واضحاً في الترتيبات المعتمدة لسير أعمال القمة، ما زاد القناعة بالاعتبارات الأمنية التي تتحكّم بالإدارة السعودية لشؤون القمة...

الجمهورية

تتجه شخصية سياسية تتولّى موقعاً بارزاً على الصعيد العالمي الى تحضير ملف في الخارج ضد إرتكابات وتهديدات يقوم بها مسؤول غير مدني.

بعث مرشح في إحدى الدوائر الإنتخابية بكتاب شكوى إلى قيادة تياره عن زميل له في إحدى اللوائح يتحدث فيه عن مبالغ طائلة يدفعها زميله لتجيير الصوت التفضيلي له على حساب أعضاء اللائحة.

يردّد مرشح حزبي في منطقة جنوبية أنه في حاجة لأكثر من أربعة آلاف صوت سنّي في دائرته للوصول إلى الحاصل الإنتخابي في لائحته.

اللواء



إعتبرت أوساط جنبلاطية أن تحالف تيار المستقبل مع الحزب الديموقراطي الإرسلاني الإنتخابي في دائرة مرجعيون، خطوة جديدة بإتجاه الإبتعاد عن التعاون بين بيت الوسط والمختارة!



تدخل مرجع رسمي كبير لتطويق الإشتباك الذي حصل يوم الجمعة الماضي في حي العرب بمنطقة الطريق الجديدة، تفادياً لوقوع إصابات وتحويل التطورات إلى مشروع فتنة مذهبية ومناطقية بين الطرفين!



