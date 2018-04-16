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عناوين الصحف ليوم الاثنين 16 نيسان 2018

16
APRIL
2018
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الأخبار
ردّ روسيا والحلفاء: حساب في الميدان حساب مع إسرائيل
الإمارات ليكس: الشامسي يحرّض على الحريري
نصرالله: لا لوائح لسوريا بل حلفاء
‫حفر الجبال وبيع المشاعات في عكار: العرض متواصل!

البناء
القمة العربية تنزح إلى الظهران من الرياض هرباً... وتحتمي باسم «القدس» بعد فشل صواريخ ترامب
سورية تُسقط العدوان وتواصل التحرير... وبوتين وروحاني ونصرالله يحذّرون من سقوط جنيف
عون: مصيرنا على المحكّ بري: سورية قلعة العروبة المنتصرة حردان: مع سورية حتى النصر

الجمهورية
بكركي تحذّر: لا ترهبوا الناخبين
القمة العربية: تشديد العقوبات على ايران
ضربة على الكماليات
ماذا تخفي تعبئة "حزب الله" الانتخابية؟

اللواء
«قمة القدس» في الظهران: بطلان قرار ترامب وتنديد بالتدخلات الايرانية
١٥٠ مليون دولار من الملك سلمان للفلسطينيين.. وتحفظ لبناني على وصف حزب الله بـ«ميليشيا إرهابية»
دعم عربي لإستقرار لبنان.. و«مناورة إنتخابية» ضد خصوم العهد
بري يدعو المغتربين لعدم الإقتراع لباسيل.. وسلام لإعتماد «الحل المصري» لأزمة الكهرباء

الديار
القمّة الصهيونيّة في الدمام تخجل وترفض قرار القدس عاصمة لإسرائيل
القرارات : إيران العدو الأول ــ اليمن تعتدي على السعوديّة ــ إتهام سوريا باستخدام الكيميائي وتأييد ضربها
لولا كلمة الرئيس العماد ميشال عون لما كان هناك كلمة عربيّة وطنيّة قوميّة

المستقبل
عون يعوّل على مبادرة سعودية "رائدة تلم الشمل".. والقمة العربية الاقتصادية في بيروت العام المقبل
"قمة الظهران" ترفع راية القدس وتندد بتدخلات ايران
واشنطن باقية في سوريا وموسكو تحذر من الفوضى

L'Orient-Le Jour
Quels sont les plans d’action de Damas et des Occidentaux après les frappes ?

The Daily Star
Macron says persuaded Trump to stay in Syria

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