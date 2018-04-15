نتائج انتخابات نقابة الهندسة في طرابلس

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أسفرت نتائج انتخابات نقابة المهندسين في طرابلس والشمال، لاختيار أعضاء الهيئة العامة لمجلس النقابة، والتي اقترع فيها 1999 مهندسا، من أصل 12600 مهندساً منتسباً، سدد منهم نحو 8700 مهندسا اشتراكاتهم، عن فوز المرشحة لينا دبوسي بعضوية مجلس النقابة عن لائحة "النقابة اولا" المدعومة من تيار "المستقبل" و"اليسار الديموقراطي" و"القوات اللبنانية"، حيث حصلت على أعلى نسبة اصوات ب1019 صوتا، فيما كانت المراكز الأخرى من نصيب أعضاء لائحة "الخيار النقابي" المدعومة من تحالف "المردة" وميشال معوض والنقيب السابق فؤاد ضاهر و"التيار الوطني الحر" والمرشح السابق لمنصب نقيب المهندسين مرسي المصري، والمؤلفة من: حسن طالب ب713 صوتا واسعد المعراوي 751 وميشال الخوري 734.

كما فاز المرشح عن لجنة إدارة الصندوق التعاضدي مرسي المصري، وعن لجنة إدارة الصندوق التقاعدي: ابراهيم نحال ب819، عبد المجيد الخطيب 803 اصوات، وروميو طرفة 688 صوتا، وعن عضوية المجلس التأديبي: هيثم سرحان 779 وأمين جورج حرب 817 صوتا.

وتنافست في الانتخابات أربع لوائح: الخيار النقابي، النقابة أولاً، العمل النقابي، والمستقلة. واتسمت العملية الانتخابية بالديموقراطية، وأعلن نقيب المهندسين بسام زيادة النتائج، وقال إن النقابة ترحب بالعملية التي اتسمت بالشفافية، ورأى أن العمل سيكون يداً بيد.