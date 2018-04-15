بالفيديو - التيار الوطني الحر اقترع افتراضياً تحضيراً لاستحقاق 6 أيار

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في أجواء هادئة، انطلقت العملية الانتخابية في الدوائر الانتخابية الـ 15 . انها الاستحقاق الافتراضي الذي خاضه التيار الوطني الحر قبل ثلاثة اسابيع على موعد 6 أيار في مناورة تحت عنوان "جاهزين بـ 15 نيسان، ناجحين بـ 6 ايار. صناديق الاقتراع، لوائح الشطب، الاوراق المطبوعة سلفاً، رؤساء الاقلام، المندوبون ومسوؤلو الماكينات. جهوزية تامة بانتظار الموعد الفعلي.

تختلف طريقة الاقتراع عما كانت عليه في الدورات السابقة. فالقانون النسبي الجديد وضع امام القواعد الشعبية أكثر من سؤال استفهامي، من اوراق الاقتراع الى طريقة الانتخاب وغيرها. لذلك جاءت مناورة التيار الوطني الحر فرصة تجريبية لا لمحازبيه ومناصريه فقط، بل ايضاً لمن اراد من اللبنانيين.

أمر واحد سيميّز الانتخابات العامة في 6 ايار عن مناورة التيار الوطني الحر. ابناء الأطراف انتخبوا في تجمع ضخم لأقلام الاقتراع او megacenter. هكذا كان المقر العام للتيار. في حين ان ابناء القرى البعيدة لن يقترعوا إلا إذا توجهوا الى قراهم مهما كانت بعيدة عن اماكن سكنهم.

غرفة عمليات مركزية ستربط الماكينات في مختلف الدوائر الانتخابية والاقضية، فتواكب سير العملية وتتدخل حيث يستدعي التدخل حتى اقفال صناديق الاقتراع وانتهاء عملية الفرز.