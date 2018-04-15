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الرئيس عون يلتقي بالملك الأردني عبد الله الثاني ابن الحسين

15
APRIL
2018
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اجتمع رئيس الجمهورية العماد ميشال عون على هامش القمة العربية المنعقدة في مركز الملك عبد العزيز الثقافي العالمي في الظهران، بالملك الأردني عبد الله الثاني ابن الحسين بحضور رئيس مجلس الوزراء سعد الحريري ووزير الخارجية والمغتربين جبران باسيل وأعضاء الوفد الرسمي المرافق للملك الأردني.

وتم خلال اللقاء عرض العلاقات الثنائية بين البلدين وسبل تطويرها في كافة المجالات والتعاون القائم بين لبنان والأردن ولاسيما في الميدان العسكري. ثم جرى عرض لأوضاع المنطقة لاسيما التطورات الأخيرة والضربات الأميركية والفرنسية والبريطانية على سوريا. وتطرق الحديث أيضا الى المداولات الجارية في القمة والملفات المطروحة.

كذلك التقى الرئيس عون الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي بحضور وزير الخارجية جبران باسيل ووزير الخارجية المصري سامح شكري. وقد هنأ الرئيس عون الرئيس السيسي على إعادة انتخابه لولاية جدية وعرض معه العلاقات الثنائية وسبل تطويرها في المجالات كافة. كما تطرق البحث للأوضاع الإقليمية والتطورات الأخيرة وموقف مصر ولبنان منها. وتم التداول بمتابعة ما كان اتفق عليه الرئيسان خلال القمة التي جمعتهما في القاهرة قبل اشهر.

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