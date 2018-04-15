أول تعليق للسيد نصرالله على الضربة الأميركية في سوريا

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شدد الأمين العام ل"حزب الله" السيد حسن نصرالله في المهرجان الانتخابي الذي أقامه "حزب الله" في بلدة مشغرة في البقاع الغربي أن "المعادلة الذهبية هي الخيار لحماية لبنان ولا خيار آخر سواها"، منتقدا "خطابات البعض في تحريضهم على المقاومة في البقاع الغربي"، سائلا "عما إذا كانت مصلحة أهل هذه المنطقة في التحريض على المقاومة".

وتطرق إلى "البعد السوري والعلاقات الاجتماعية والاقتصادية والتجارية مع سوريا، الذي هو جزء من حياة أهل المنطقة، متوقفا عند "خيار بعض أهل هذه المنطقة ضد سوريا"، مخاطبا إياهم بالقول: "إذا كان هناك من يراهن على خيارات سابقة عليكم إعادة النظر بمنطق وعقلانية، وإذا كان هناك من يراهن على أن الوضع في سوريا سينهار لمصلحة أميركا أو هذه الدولة أو تلك، فإنه ينتظر سرابا"، ناصحا إياهم ب"المراجعة، لأن هذه الرهانات انتهت، ولأن مصلحة أهل هذه المنطقة هو التعايش مع البعد السوري".

وقال: "لا أحد يمثل سوريا في هذه الانتخابات، ولكن في لائحة الغد الأفضل هناك حلفاء لسوريا وكان لديهم الوعي الكافي لما يجري هناك، وفي حال فوزهم سيعملون على وصل ما انقطع في هذا السياق. مصلحة سكان هذه المنطقة هو أن يتعايشوا وألا يحولوا صراعهم السياسي إلى صراع طائفي، لأن الذي يحول الصراع السياسي إلى طائفي فهو ضعيف وهزيل ولا منطق له".

ثم تطرق إلى العدوان على سوريا، فقال: "أمام تغريدات ترامب وتهديداته كان العالم يعيش القلق، ومستوى كبير من الآمال لإسرائيل والجماعات الإرهابية التكفيرية في سوريا التي خسرت الحرب"، مشيرا إلى مواعيد "مجيء وفد منظمة الأسلحة الكيمائية، ولكن ترامب لأنه يعلم أن ما جرى في دوما هي مسرحية ومثله فرنسا، فكان أن عجلوا بالعدوان قبل مجيء وفد منظمة الأسلحة الكيمائية إلى دوما، وهذا شاهد آخر على الاستكبار الأميركي"، رافضا التحدث عن "فرنسا وبريطانيا لأنهما تابعان للسياسة الأميركية وللتلوين في هذا العدوان".

أضاف: "كنا ننتظر هذا العدوان ومعه كل الاحتمالات، ثم انتهى الأمر بالعدوان الثلاثي على أهداف محددة"، لافتا إلى "عدم وصول الصواريخ إلى هدف تحدثوا عنه"، منوها ب"الأداء المميز لقوات الدفاع الجوي للجيش العربي السوري، إذ تمكنت هذه القوات من إسقاط عدد من الصواريخ قبل وصولها إلى أهدافها، وهذا إنجاز عسكري مميز، إضافة إلى أهمية بقاء هؤلاء في مواقعهم، إنما هو تعبير عن الشجاعة والتحدي والوفاء عند الجيش العربي السوري"، ذاكرا أن "بعض هذه الأهداف كانت قد تعرضت للقصف سابقا"، مؤكدا أن "التهويل للحصول على تنازلات لم يحصل، ولا كسر إرادة الجيش السوري وتحطيم معنوياته ومستويات قيادته وشعبه، لكن العكس حصل مع معنوياتهم المرتفعة".

وتابع: "إذا كان هدف العدوان هو لرفع معنويات القوى الإرهابية المسلحة، فإن العكس حصل، إذ كان مزيد من الإحباط عند هؤلاء، وخيبة الأمل لدى المعارضة السورية القابعين في الفنادق، إضافة إلى خيبة أمل بعض الدول، أما في مجال رفع معنويات إسرائيل فإن ذلك لم يحصل أيضا، لأن التقييم الإسرائيلي للعدوان أن نتائجه كانت صفرا. وأما إذا كان الهدف للضغط على سوريا للاسراع في الحل السياسي، فإن العدوان سيعقد أكثر هذا الحل، وربما سينسف مؤتمر جنيف، وما كان عليهم إلا القول إن هدفهم ليس إسقاط النظام، بل السلاح الكيماوي"، لافتا "مع كل انتصار آت علينا لا نستبعد عدوانا جديدا".

وإذا اعتبر أن "الاتهام بالكيماوي لسوريا سيبقى نائما"، ربط بين "هذه السياسة واتهامات الغرب لإيران، بالسعي إلى امتلاك السلاح النووي رغم كل تأكيدات قادة إيران بنفيهم امتلاك هذا السلاح".

ورأى أن "أميركا لم تذهب إلى ضربة واسعة بسبب النقاش، الذي دار في الإدارة الأميركية، ولأن قيادة الجيش الأميركي تعرف أن أي حرب واسعة لن تنتهي كما يريدون لنتائجها، ولأن عدوانا من هذا النوع الواسع سيلهب المنطقة"، متهما ترامب وبولتون وبعض دول الخليج ب"العمل على أن يكون العدوان واسعا"، مشدد على "الثقة بمحورنا وبمحدودية خيار العدو رغم إمكاناته، كقراءة للعدوان الأخير على سوريا"، داعيا في الختام أهالي البقاع الغربي وراشيا إلى "الحضور الكثيف يوم الانتخابات في 6 أيار المقبل".