غاريوس من القصيبة : المواطنون هم الذين يصنعون عرس السادس من ايار

A + A -

من بلدة القصيبة اكد عضو تكتل التغيير والاصلاح النائب ناجي غاريوس ان المواطنين هم الذين يصنعون عرس السادس من ايار داعيا اياهم لان يشاركوا بكثافة في الانتخابات ليعربوا عن وفائهم للتيار الوطني الحر.

واضاف:"هذه الارض هي من اجمل المناطق في لبنان، عملنا ولا نزال نعمل وسنبقى نعمل لكي تبقوا بها ولا تتركوها، لذلك نتكل عليكم لتجددوا الثقة التي منحتمونا اياها".

غاريوس كان جال صباحا على مراكز ال megacenter في كلّ من بلدته الشياح، بعبدا، الحدت، كفرشيما، حارة حريك، حمانا وبزبدين، وذلك خلال المناورة الانتخابية التي نفذها التيار الوطني الحر.