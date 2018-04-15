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مناورة انتخابية للتيار الوطني الحر في كل لبنان: أقلام اقتراع في الدوائر الـ15 واعتماد الميغاسنتر

15
APRIL
2018
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تحضيراً للانتخابات النيابية في 6 أيار، نظم التيار الوطني الحر مناورة انتخابية في كل لبنان بعنوان: "جاهزين بـ15 نيسان، ناجحين بـ6 أيار"، واعتمدت مكاتب التيار في الاقضية وبعض المناطق في 15 دائرة انتخابية كأقلام اقتراع واعتمد المقر العام للتيار في ميرنا الشالوحي مركز اقتراع مركزياً megacenter، حيث قسّم إلى أقلام اقتراع لاستقبال المقترعين الذين تعذّر عليهم الوصول إلى مناطقهم. 

افتتحت صناديق الاقتراع الساعة الثامنة صباحاً، وجال مرشحو التيار وحلفاؤهم في الدوائر الـ15 ومنسقو الاقضية في التيار الوطني الحر على مراكز الاقتراع وواكبوا العملية الانتخابية التي شهدت اقبالاً كثيفاً من "التياريين". من ناحية ثانية، تابعت غرفة العمليات المركزية في التيار عمل الماكينات الانتخابية في المناطق وجهوزيتها ليوم الانتخابات في 6 أيار المقبل. وعند الساعة الثانية بعد الظهر أقفلت صناديق الاقتراع وتم فرز الاصوات.
وقال نائب رئيس التيار للشؤون الادارية رومل صابر "إن هدف اجراء المناورة معرفة جهوزية الماكينة الانتخابية المركزية وجهوزية الماكينات في الاقضية، وكذلك تعريف الناخبين والمندوبين وتدريبهم على العملية الانتخابية في ظل قانون الانتخاب الجديد".


أما عن اعتماد الميغاسنتر فقال منسق اللجنة المركزية للانتخابات في التيار نسيب حاتم "من المعروف انه ورد في قانون الانتخاب الجديد اعتماد الميغاسنتر أي الانتخاب في مكان السكن، وهو من الاصلاحات الاساسية في العملية الانتخابية، الا ان مجلس الوزراء أجّل البحث في الموضوع للانتخابات المقبلة. لذا، نفذنا هذه العملية في مناورة اليوم واعتمدنا الميغاسنتر فاستطعنا ربط كل مراكز التيار في المناطق ببعضها البعض وبالماكينة الانتخابية المركزية، وبالتالي أثبتت التجربة نجاحها".

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