من زار دمشق والسيد نصرالله سراً ؟!

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علم موقع LIBAN8, من اوساط مطلعۃ ان قاثد فيلق القدس الجنرال قاسم سليماني زار قوات الحرس الثوري المنتشرۃ في ريف حمص بعد الغارۃ الجويۃ التي استهدفت قواته في مطار"تيفور"العسكري..مشددا علی ان اسرائيل واميركا ستدفعان الثمن قريبا.

ووفقا لتلك الاوساط, انتقل سليماني الی بيروت حيث التقی الامين العام لحزب ﷲ السيد حسن نصرالله وبحث معه التطورات المتسارعۃ في المنطقۃ.

ووفقا للمعلومات, فان الموقف المكتوب الذي اعلن عنه السيد نصرﷲ خلال المهرجان الانتخابي لمنطقتي بعبدا وبيروت, جری الاتفاق عليه مع الجنرال سليماني