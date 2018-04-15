بالصور: المرشح سركيس سركيس يشارك في قداس الأحد في بكركي

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شارك المرشّح عن المقعد الماروني في المتن الشمالي الشيخ سركيس سركيس في قداس الأحد في الصرح البطريركي في بكركي.



بعد الذبيحة الإلهية التقى سركيس البطريرك الراعي كعادته، وتباحث معه في الشؤون الوطنية العامة. وأعلن سركيس من بكركي دعم جمعية أصدقاء المدارس الرسمية في المتن الشمالي، مطالبا جميع المسؤولين بالسعي للرفع من مستوى المدرسة الرسمية لما فيه خير الطلاب والأهل غير القادرين على دفع أقساط المدارس الخاصة. سركيس رأى أن من حق كل طالب أن ينعم بمدارس مجانية، واعداً بحلّ قريب وبمبادرة خاصة منه قد تكون الحلّ الأكيد والنهائي لمعضلة المدارس الخاصة.



وكان سركيس جال أمس على مناطق متنية عدة، حيث كان بإستقباله حشود من المواطنين. هذا وحضر في العديد من المناسبات الاجتماعية المتنية، وتشارك الهموم مع المواطنين، واقفا كعادته الى جانبهم.