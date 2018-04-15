بالصور: مناورة انتخابية ناجحة في بيروت الأولى ...وكأنه يوم انتخابي عادي

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بدأت المناورة الانتخابية التي دعى اليها التيار الوطني الحر في كل لبنان بنجاح لا سيما في بيروت الأولى التي تضم الأشرفية الرميل المدور والصيفي. توزعت أقلام الاقتراع الوهمية الخاصة بالمناورة والتابعة لمنطقة الرميل والمدور في داخل مركز اقتراع مكتب هيئة المدور، كما توزعت الأقلام التابعة للمقترعين والتي نفوسهم في الأشرفية والصيفي في مركز اقتراع مستحدث للمناورة وهو مركز التيار في ساسين سنتر إليزيه. كان الإقبال كثيف من قبل المناصرين والمؤيدين والمحازبين وعدد من ألاصدقاء والأقارب مما ساهم في إنجاح المحاكة الانتخابية electoral simulation وجعلها أقرب الى واقع المعركة الانتخابية التي ستجري في السادس من أيار . المرشحون الوحميون هم من الحزبيين..... فمن سينال عدد الأصوات التفضيلية الأكبر عند اعلان النتائج؟