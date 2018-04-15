هذا ما يخبئه طقس الأيام المقبلة

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توقعت مصلحة الأرصاد الجوية في إدارة الطيران المدني ان يكون الطقس غدا الاثنين قليل الغيوم، مع ضباب محلي على المرتفعات، ودون تعديل يذكر بدرجات الحرارة. وجاء في النشرة الاتي:

- الحال العامة: طقس ربيعي مستقر ودافىء نسبيا يسيطر على مناطق الحوض الشرقي للمتوسط خلال الأيام المقبلة.

- الطقس المتوقع في لبنان: اليوم الأحد: غائم جزئيا، مع ارتفاع ملحوظ بنسبة الرطوبة، مما يشكل ضباب كثيف على المرتفعات المتوسطة في الفترة الصباحية، وانخفاض محدود بدرجات الحرارة. يتحول مساء الى قليل الغيوم.

يوم غد الإثنين: قليل الغيوم، مع ضباب محلي على المرتفعات، ودون تعديل يذكر بدرجات الحرارة.

الثلاثاء: غائم جزئيا، بسحب مرتفعة، مع ارتفاع بدرجات الحرارة والتي تكون فوق معدلاتها الموسمية، كما تنخفض نسبة الرطوبة.

- درجات الحرارة المتوقعة: على الساحل من 14 الى 29 درجة. فوق الجبال من 12 الى 24 درجة. في الارز من 6 الى 16 درجة. في الداخل من 11 الى 27 درجة.

- الرياح السطحية: جنوبية غربية الى شمالية غربية، سرعتها بين 10 و 25 كلم/س.

- الانقشاع: متوسط، يسوء محليا في الفترة الصباحية بسبب الضباب.

- الرطوبة النسبية على الساحل: بين 65 و90%.

- حال البحر: منخفض ارتفاع الموج، حرارة سطح الماء: 24°م.

- الضغط الجوي: 1016 HPA أي ما يعادل: 762 ملم زئبق.

ساعة شروق الشمس: 06,09 ساعة غروب الشمس: 19,09.