ما صحة الأنباء عن غارات اسرائيلية في حلب وديرالزور؟

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أكد الإعلام الحربي أنه لا صحة لما يتم تداوله عبر بعض المواقع الإلكترونية ومواقع التواصل الإجتماعي نقلاً عن إعلام العدو الصهيوني وتنسيقيات المسلحين، عن غارة للعدو "الإسرائيلي" في ريف حلب الجنوبي وكذلك في الجنوب السوري، وتأتي هذه الإشاعات في محاولة لرفع معنويات الإرهابيين بعد الخيبة التي أصيبوا بها جراء فشل العدوان الثلاثي على سوريا.

كما أكد الإعلام الحربي في بيان آخر أنه لا صحة لما تروج له بعض القنوات الفضائية وتنسيقيات المسلحين عن حدوث غارات جوية على مواقع للجيش السوري والحلفاء في مدينة دير الزور وريفها.