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إنتخابات - ميقاتي يتهم جهات أمنية بالضغط انتخابياً

15
APRIL
2018
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أكد الرئيس نجيب ميقاتي أن «جهات أمنية وإدارية تمارس ضغوطاً على الموظفين والمواطنين، لخوض الانتخابات لمصلحة جهة معينة»، وقال في احتفال: «نفتخر بأن عند تكليفي رئاسة الحكومة الأولى عام 2005، قررت عدم الترشح للانتخابات، لأنني لا أريد المزج بين مسؤولياتي كرئيس للحكومة، ومسؤولياتي كمرشح للانتخابات. كما أنني طلبت من الوزراء أن يكونوا غير مرشحين. أما اليوم، فكيف نطالب رئيس البلدية بالاستقالة من منصبه قبل سنة من الترشح للانتخابات النيابية، في الوقت الذي يبقى الوزير في منصبه، ويستعمل مكاتب الوزارة لأغراض انتخابية؟ يجب أن نضع حداً لذلك».

وتوجه إلى أبناء الشمال: «إنني واثق بأن صوتكم، سيكون للائحة العزم، متجاوزاً الاتهامات التي تصدر يومياً، والتي لا نعطيها أي اعتبار، لأنها أكاذيب مكشوفة. إنهم يعيشون الخوف من لائحة العزم، ولذلك فكل الهجوم عليها، وكل الضغوط تسخر ضدها».

الحياة
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