الخطوط الكويتية تستأنف رحلاتها لبيروت اليوم

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أعلنت شركة الخطوط الجوية الكويتية أمس، إعادة تشغيل رحلاتها المعتادة إلى ومن العاصمة اللبنانية بيروت اعتبارا من اليوم، وذلك «بعد زوال أسباب توقف التشغيل».

وأشارت الشركة الكويتية - في بيان صحافي - إلى ركابها بمتابعة حجوزاتهم مع مكاتب الشركة أو من خلال الاتصال بمركز الاتصال على رقم (171). معربة عن شكرها للجميع لتفهمهم وتعاونهم معها.

وكانت شركة الخطوط الجوية الكويتية قد أعلنت يوم الخميس الماضي توقيف رحلاتها إلى بيروت حتى إشعار آخر بناء على تحذيرات أمنية جدية وردت من السلطات القبرصية، وحفاظا على سلامة ركابها والتزامها بتطبيق معايير الأمن والسلامة.

وكانت المنظمة الأوروبية للسلامة الجوية قد أطلقت قبل يومين من تحذير السلطات القبرصية دعوة تطلب فيها من شركات الطيران توخي الحذر عند التحليق فوق منطقة شرق البحر المتوسط بسبب ضربات جوية محتملة على سورية.