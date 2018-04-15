هل طاول القصف موقعاً لحزب الله في القصير؟

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نقل الباحث الأميركي في مجال مكافحة الإرهاب تشارلز ليستر عن مصادر أميركية أن إحدى الضربات الغربية، استهدفت مركزا مهما ل‍حزب الله اللبناني بالقرب من مدينة القصير عند الحدود السورية - اللبنانية.

وأشار ليستر إلى أن هذه الضربة الأميركية الأولى من نوعها التي تستهدف مواقع للحزب على الإطلاق، ما يعتبر رسالة قوية لإيران، بحسب ما نشره على صفحته عبر موقع تويتر.

وقالت «الپنتاغون» الليلة قبل الماضية: «استهدفنا موقعا للأسلحة الكيميائية قرب حمص»، فيما أشارت وزارة الدفاع البريطانية إلى أن مقاتلاتها «استهدفت موقعا عسكريا على بعد 24 كم غربي حمص» وهي ذات المسافة بين حمص والقصير، بينما قالت وزارة الدفاع السورية إن «الدفاعات الجوية السورية دمرت عددا من الصواريخ للعدوان الأميركي ـ الفرنسي - البريطاني في سماء ريف حمص».