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باسيل لأهالي مرجعيون: سيكون لكم نائب على الاقل يحمل قضاياكم

14
APRIL
2018
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 زار رئيس "التيار الوطني الحر" الوزير جبران باسيل، بلدة جديدة مرجعيون، حيث أقيم مهرجان انتخابي حاشد، في حضور وزير الدفاع الوطني يعقوب الصراف، شارك فيه أعضاء لائحة "الجنوب يستحق" المدعومة من "التيار الوطني الحر"، وتيار "المستقبل"، و"الحزب الديمقراطي اللبناني" ومستقلين. كما حضره رؤساء بلديات ومخاتير وفاعليات المنطقة.

وألقى باسيل كلمة قال فيها: "نلتقي اليوم لأن مرجعيون لها علينا الكثير. ونقول لمن هم خارج الحدود وداخل الحدود، إنه في هذا اليوم الذي تم فيه التعرض لدولة عربية، هذا العمل الدولي غير الشرعي، حيث تمتد الايدي الى الشعوب وتنتقص من سيادة الدول خارج سياق المنطوق الدولي، والدول الكبيرة التي تمد أيديها على الدول الصغيرة، نقول لها إن شعبا حيا مثل شعب الجنوب يبقى مقاوما ويصنع النصر، فلن تستطيع طائرة أو بارجة أو جيش زاحف من أن يهينه في كرامته. ولبنان الملتزم قرارات الشرعية الدولية قد حرر أرضه من خلال اهل الجنوب ومقاومة اهل الجنوب وبطولات اللبنانيين جميعهم".

تابع قائلا للحضور: "أنتم قاومتم الاحتلال الاسرائيلي وطردتموه في هذه المنطقة بالذات سنة 2006، عندما صمدتم في هذه المنطقة متمسكين بترابها، وهزمتم الارهاب التكفيري أيضا من خلال تنوعكم بوجه الاحادية التكفيرية، كما أن الاحادية الاسرائيلية لا يهزمها الا التعددية اللبنانية، وباسم التعددية اللبنانية لنا الفخر من أرض مرجعيون ارض الجنوب أن نقول أننا جميعا ندعم لائحة الجنوب تستحق، فهؤلاء الناس هم أنتم الذين رفضوا الاحادية، ويمثلون التنوع اللبناني والجنوبي وهكذا نستمر في مقاومة اسرائيل والارهاب".

أضاف: "بتنوعنا وتعدديتنا وعدم انصياعنا لأي احادية والتزامنا بالعيش الواحد، نقول اليوم أننا نعطي فرصة للجنوب للتعبير عن رأي أبنائه، متوحدين بوجه العدو ومتعددين في تنوعنا الديموقراطي.
أملي كبير بكم لأننا نصنع معا بداية مرحلة جديدة، لتقولوا أن هذه المنطقة تعمل على ترسيخ ابنائها، مسحيين ودروزا وشيعة وسنة نقول أننا متمسكون بالجنوب ولكن نعبر عن ذاتنا وتنوعنا من خلال القانون النسبي هذا الذي يتيح الفرصة للأقليات حتى يعبروا عن وجودهم، نريد أن نشارك في 6 أيار لنؤكد تمسكنا بأرضنا وتمثيلكم في مرجعيون. وسيكون لكم نائب على الاقل يحمل قضاياكم ويكون عنده الجرأة ليقول إننا سنغلق ملف الذين ذهبوا الى اسرائيل، فلن نترك هؤلاء بيد اسرائيل فهم لبنانيون. ويجب أن يعودوا الى وطنهم ولا نريدهم بلغتهم العبرية بل بلغتهم العربية واللبنانية وهكذا نكون نقاوم أيضا من أجل لبنان".

وأردف: "سيكون عندكم نائب يستطيع المطالبة ويقول للمجتمع الدولي كيف لا يستطيع هذا المجتمع الدولي تحمل 180 عائلة لبنانية، فيما يطالبنا بتحمل اكثر من مليون ونصف المليون سوري و500 الف فلسطيني على ارضنا.
سيكون لديكم نائب يعمل ويهتم حتى يستطيع ابن مرجعيون العودة الى ارضه، وحتى يعود يجب أن يجد المعمل والخدمات والجامعة والدولة التي ترعاه، يجب أن يكون عنده النائب الذي يمثله والذي تختاروه أنتم وليس الذي يختاروه عنكم".

وختم: "اقول لكم اليوم ان المسؤولية عليكم بصوتكم الذي تضعوه في الصندوقة يوم 6 ايار، مرجعيون تستحق فعندما اكون قويا في مرجعيون اكون قويا في أي مكان من العالم، وانا وزير خارجية لبنان قد اخرت المجيء الى مرجعيون اليوم عليكم أنتم أن تأتوا اليها في 6 ايار. يجب أن تنتصروا للالتزام السياسي، وتجددوا في هذه المنطقة وتعيدوا لها روحها حتى يبقى الجنوب ارض الكرامة والمقاومة".

وطنية
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