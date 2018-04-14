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الرئيس عون: آمل ان تحمل القمة اساسا لعودة التقارب العربي وان تتوج باجماع

14
APRIL
2018
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الرئيس عون وصل والرئيس الحريري الى قاعدة الملك عبد العزيز الجوية في مدينة الظهران
للمشاركة في اعمال القمة العربية
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رئيس الجمهورية: آمل ان تحمل القمة اساسا لعودة التقارب العربي وان تتوج باجماع
------------------

 

 اعلن رئيس الجمهورية العماد ميشال عون انه يأمل ان تحمل اعمال القمة العربية اساساً يمكن البناء عليه لعودة التقارب العربي، وتوحيد الصف، "فالانقسام ينعكس سلباً علينا جميعاً، ولا بد من خطوة تتخذ لوضع حد لهذا التباعد الذي يهدد دولنا وشعوبنا وقد شهدنا على عيّنة من نتائجه خلال السنوات الاخيرة".

واعرب الرئيس عون لدى وصوله الى قاعدة الملك عبد العزيز الجوية في مدينة الظهران حيث يرأس الوفد اللبناني المشارك في اعمال القمة العربية التاسعة والعشرين التي تستضيفها المملكة العربية السعودية، عن سعادته للمشاركة في هذه القمة ولقائه قادة وزعماء الدول العربية، وعن امله في ان "تشهد نقلة نوعية على صعيد العلاقات العربية - العربية من جهة، ومعالجة الملفات الشائكة والدقيقة التي تلقي بثقلها على دولنا وشعوبنا"، معوّلاً على حكمة ووعي المسؤولين العرب لتخطي العوائق والوصول الى شاطئ الامان رغم الامواج العاتية التي تعترض هذه المسيرة.


وشكر الرئيس عون المملكة العربية السعودية على استضافتها اعمال القمة، مؤكداً حرص لبنان على العمل لتكون ناجحة بكل المقاييس، وان تتوّج بإجماع عربي وصوت واحد يخرج من السعودية الى انحاء العالم.


وكان رئيس الجمهورية وصل قرابة الثامنة من مساء اليوم، الى قاعدة الملك عبد العزيز الجوية في مدينة الظهران شرق المملكة العربية السعودية، للمشاركة في اعمال الدورة العادية التاسعة والعشرين للقمة العربية التي تبدأ عند الواحدة من بعد ظهر الغد.


ورافق رئيس الجمهورية وفد رسمي ضم كلاً من رئيس مجلس الوزراء سعد الحريري، وزير الداخلية والبلديات نهاد المشنوق، وزير الاقتصاد رائد خوري، والأمين العام لوزارة الخارجية السفير هاني شميطلي، على ان ينضم وزير الخارجية والمغتربين جبران باسيل لاحقا الى الوفد.


وكان في استقبال الرئيس عون على أرض القاعدة الجوية أمير المنطقة الشرقية الأمير سعود بن نايف بن عبد العزيز، ورئيس بعثة الشرف الوزير المفوض لدى السفارة السعودية في لبنان وليد البخاري، وقائد قاعدة الملك عبد العزيز الجوية اللواء عيد بن براك العتيبي، اضافة الى مندوب لبنان لدى جامعة الدول العربية السفير علي الحلبي وسفير لبنان لدى السعودية السفير فوزي كبارة.


وبعد مصافحة المستقبلين، توجه رئيس الجمهورية يرافقه الأمير سعود، بين صفين من الحرس الملكي السعودي الى صالة الشرف، وبعد استراحة قصيرة، توجه الى مقر اقامته في فندق كراون بلازا.

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