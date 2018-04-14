مسعود الأشقر: الإنتخابات فرصة لتنتزع الأشرفية ‏والمدور والصيفي والرميل حقوقها

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بيان صحفي صادر عن المكتب الإعلامي للمرشح عن المقعد الماروني في بيروت الأولى السيد مسعود الأشقر:

‏اطلق المرشح الى المقعد الماروني ‏في بيروت الأولى مسعود الأشقر حملته الإنتخابية رسمياً ضمن لائحة "بيروت الأولى القوية" وتحت شعار "النيابة بالفعل مش بالاسم".

وأجرى الأشقر محاسبة لمن تولّوا هذا المقعد معدِّداً الوعود التي أعلنوها مراراً ولم ينفذوا منها شيئاً.

وقال أن الإنتخابات فرصة لتنتزع الأشرفية ‏والمدور والصيفي والرميل حقوقها.

ورداً على سؤال قال: "أوقفوا المزايدات، فالمطروح في الأشرفية هو الإنماء وليس سلاح حزب الله، والذين افلسوا يختبئون وراء موضوع السلاح لإخفاء فشلهم."

وأضاف: "انا مع خطة جدية بإشراف الرئيس ميشال عون لتحويل سلاح حزب الله إلى الجيش اللبناني دون سواه، ولا ننسى أيضاً أن هناك سلاحاً غير شرعي في المخيمات الفلسطينية وغيرها".

وذكر ‏الأشقر بأن منافسيه هم الذين شاركوا في التحالف الرباعي عام 2005 و بأن الغزوة الوحيدة للأشرفية تمت عام 2006 على يد حلفائهم.

ورداً على سؤال قال الاشقر: "أنا مع المساواة الكاملة في الحقوق والواجبات بين المرأة والرجل."

ودعا مسعود الأشقر منافسيه إلى مناظرة تلفزيونية تطرح جميع القضايا الوطنية وما يتصل بمطالب العاصمة بيروت، ولا سيما منها مناطق الدائرة الأولى.