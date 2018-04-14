الحريري: البعض يتمنى ان تطير الانتخابات لكنها باقية وستحصل والأجواء في البلد جيدة

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أكد رئيس مجلس الوزراء سعد الحريري، ان لبنان لا يريد ان تزيد الازمات في منطقة الشرق الاوسط. وقال في دردشة مع الوفد الاعلامي المرافق لرئيس الجمهورية العماد ميشال عون الى القمة العربية، "ان هناك نظاما يعلم ان استخدام السلاح الكيميائي يجر ردود فعل دولية، لا يبالي ويستخدم الكيميائي. هل استعمال الكيميائي كان اختبارا. الرد او الضربة اتت محددة".

أضاف: "لولا سياسة النأي بالنفس التي تعتمدها الحكومة او الدولة لكنت اتخذت موقفا اخر امام مشهدية قتل الاطفال".

وردا على سؤال عن موقف "حزب الله" عشية الضربة ومن السعودية، قال: "من الطبيعي ان يدين السيد حسن نصر الله موقف المملكة العربية السعودية ولكن موقف المملكة معروف، فهي تريد استقرار لبنان، وهي كانت حاضرة في مؤتمري روما وباريس، وتدعم لبنان سياسيا واقتصاديا". وأضاف إن "حزب الله ما زال ملتزما بالتسوية".

وعن الانتخابات النيابية، قال رئيس الحكومة "البعض يتمنى ان تطير الانتخابات لكنها باقية وستحصل والاجواء في البلد جيدة، والتنافس كبير، وكل الاحزاب تعمل استعدادا لهذه الانتخابات".

وعن التحالفات الانتخابية، قال انها "تختلف عن التحالفات السياسية، وفي البرلمان المقبل ستكون احجام الكتل متقاربة ولن تختلف كثيرا عما هي عليه اليوم".

وردا على سؤال عن وصول كتل وتحالفات بامكانها تعطيل العمل النيابي، قال الحريري: "في الحكومة اليوم الكل لديه القدرة على التعطيل ولكن الاجواء التوافقية ادت الى بعض الانجازات ومنها الموازنة، وقانون الانتخابات. اما ملف الكهرباء فسيحل، وهناك اختلاف حول طريقة طرح الامور، ونحن سنقاربه حسب مصلحة المواطن.

اما ما حصل في جلسة الحكومة الاخيرة، فان هذا الامر خرج عن السياق". وفي هذا الاطار قال: "شو شغلتي غير اسحب فتيل الانفجار دائما؟".

اضاف: "سأعقد جلسات للحكومة حتى أخر يوم من عمرها، والاصلاحات التي نص عليها مؤتمر "سيدر" بدأنا العمل عليها وسنستكملها".

وعن موضوع العفو، قال الحريري: "ان اسهل ما يمكن ان افعله ان اطرح على مجلس الوزراء قانون العفو وانا مدرك بانه لن يمر، لكن سنطرحه عندما يكون الحل جاهزا من خلال التوافق السياسي. ولمن يزايد علينا في قانون العفو يحلو عنو. ولن نعفو عن المرتكبين".

ورجح ان يرفع الحظر عن سفر الرعايا الخليجيين الى لبنان بعد الانتخابات النيابية.