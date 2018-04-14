بالصور - باسيل افتتح مكتبا للتيار في النبطية: نأمل أن نفتتح في المستقبل مراكز أخرى في قرى قضاء النبطية ونكون موجودين في كل مكان

A + A -

افتتح رئيس "التيار الوطني الحر" الوزير جبران باسيل، مكتب هيئة قضاء النبطية في التيار، على اوتوستراد حبوش- النبطية. وأقيم بالمناسبة احتفال حضره الى باسيل، منسق التيار في قضاء النبطية المحامي خالد مكي، والمرشحان على لائحة "الجنوب يستحق" الدكتور مصطفى بدرالدين والعميد المتقاعد هشام جابر، وشخصيات ومحازبون.

وبعدما قص باسيل الشريط التقليدي لافتتاح المكتب، التقى في قاعته بالحضور، حيث رحب به المحامي مكي "في النبطية بين أهله وأحبابه".

وقال باسيل: "مبروك المكتب الجديد للتيار الوطني الحر في منطقة النبطية، واليوم ما نقوم به هو عمل اضافي يقوم به التيار، ويدل على قدرة انتشارنا في كل المناطق اللبنانية، وواجب حضورنا فيها، نملك القدرة وعلينا واجب، واعتقد ما قمت به اليوم مهم لناحية حضور التيار الوطني الحر في كل المناطق اللبنانية، بفكره المنفتح على كل الناس، وبتركيبته المنسجمة مع كل مكونات المجتمع اللبناني".

أضاف: "اليوم قانون الانتخاب يعطينا فرصة اولى، وهي بداية تغيير واقع، واقع التيار الوطني، وتغيير الواقع اللبناني، وهي مناسبة لنعرف واقع مناطقنا ونحبها اكثر ونشتغل لها اكثر، ونعرف ان القلب ليس الاساس بل ان كل المناطق مهمة لنا، واريد ان اقول لكم اننا اليوم نفتتح مكتب النبطية، ونأمل ان نفتتح مستقبلا مراكز اخرى في قرى قضاء النبطية، ونكون موجودين في كل مكان ويكبر تيارنا ويتوسع فكرنا على مساحة الوطن، وهذا لبنان الانسان الذي يتميز به، ونؤدي التحية لكم ومشوارنا معكم بالجهد والجدية والالتزام انطلق، ومطالبنا تجاهكم كثيرة، من بطاقات وهيئات وتواجد في كل مكان وهذا يجب ان يدفع فيكم الحماس اكثر للمستقبل، ولنقول انه ليس هناك ما يخيفنا ولا "نعتل" همه، كل مرحلة لها الشيء الذي يقدر للانسان ان يحققه، وانتم حققتم بداية البدايات ومعكم الآمال كبيرة".

بعد ذلك انتقل باسيل الى مدينة النبطية حيث التقى بالمرشح على لائحة "الجنوب يستحق" الدكتور مصطفى بدرالدين، ثم اكمل الى منطقة مرجعيون.

(شاهد الصور المرفقة - نقلاً عن شبكة أخبار النبطية)