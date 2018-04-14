living cost indicators
carnet
horoscope
markets
polls
jobs
writers
weather
advertise
contact
RELATED LINKS
ARCHIVES
ODIASPORA
OTV
SAWT EL MADA
HOME
NEWS
LEBANON
WORLD
HEALTH
BUSINESS
SPORTS
TECHNOLOGY
MENA
search archives
FPM
FOUNDER
PRESIDENT
FPM EVENTS
FPM LEBANON
CHARTER & LOGO
FPM WORLDWIDE
COMMITTEES
IN THE MEDIA
PARLIAMENTARY BLOC
ENTERTAINMENT
PHOTOS & VIDEOS
PHOTOS
VIDEOS
search archives
SOCIAL AND MOBILE
U WITNESS
ALL STORIES
ALL ANNOUNCEMENTS
MORE
HOME
NEWS
Lebanon
World
Health
Business
Sports
Technology
Mena
FPM
ENTERTAINMENT
PHOTOS
VIDEOS
SOCIAL AND MOBILE
U WITNESS
Living Cost Indicators
Horoscope
Markets
Carnet
Polls
Pdf Library
Search Archive
REGISTER
Writers
Jobs
Advertise
Contact
Weather
LOGIN
HI,{{username}}
Manage account
Change password
My stories
My announcements
Logout
LEBANON
WORLD
HEALTH
BUSINESS
SPORTS
TECHNOLOGY
MENA
PHOTOS
VIDEOS
FOUNDER
PRESIDENT
FPM EVENTS
FPM LEBANON
CHARTER & LOGO
FPM WORLDWIDE
COMMITTEES
IN THE MEDIA
PARLIAMENTARY BLOC
APPLY TO FPM
ALL STORIES
ALL ANNOUNCEMENTS
HEADLINES
{{headlineCount}} new {{headlineCount == 1 ? 'update' : 'updates'}}
+ MORE HEADLINES

باسيل افتتح مكتبا للتيار في النبطية: نأمل ان نفتتح مستقبلا مراكز أخرى في قرى قضاء النبطية ونكون موجودين في كل مكان

14
APRIL
2018
View Gallery
  • {{article.caption}}
  • {{article.caption}}
A
+
A
-
Print
Email
Email
A
+
A
-

 افتتح رئيس "التيار الوطني الحر" الوزير جبران باسيل، مكتب هيئة قضاء النبطية في التيار، على اوتوستراد حبوش- النبطية. وأقيم بالمناسبة احتفال حضره الى باسيل، منسق التيار في قضاء النبطية المحامي خالد مكي، والمرشحان على لائحة "الجنوب يستحق" الدكتور مصطفى بدرالدين والعميد المتقاعد هشام جابر، وشخصيات ومحازبون.

وبعدما قص باسيل الشريط التقليدي لافتتاح المكتب، التقى في قاعته بالحضور، حيث رحب به المحامي مكي "في النبطية بين أهله وأحبابه".

وقال باسيل: "مبروك المكتب الجديد للتيار الوطني الحر في منطقة النبطية، واليوم ما نقوم به هو عمل اضافي يقوم به التيار، ويدل على قدرة انتشارنا في كل المناطق اللبنانية، وواجب حضورنا فيها، نملك القدرة وعلينا واجب، واعتقد ما قمت به اليوم مهم لناحية حضور التيار الوطني الحر في كل المناطق اللبنانية، بفكره المنفتح على كل الناس، وبتركيبته المنسجمة مع كل مكونات المجتمع اللبناني".

أضاف: "اليوم قانون الانتخاب يعطينا فرصة اولى، وهي بداية تغيير واقع، واقع التيار الوطني، وتغيير الواقع اللبناني، وهي مناسبة لنعرف واقع مناطقنا ونحبها اكثر ونشتغل لها اكثر، ونعرف ان القلب ليس الاساس بل ان كل المناطق مهمة لنا، واريد ان اقول لكم اننا اليوم نفتتح مكتب النبطية، ونأمل ان نفتتح مستقبلا مراكز اخرى في قرى قضاء النبطية، ونكون موجودين في كل مكان ويكبر تيارنا ويتوسع فكرنا على مساحة الوطن، وهذا لبنان الانسان الذي يتميز به، ونؤدي التحية لكم ومشوارنا معكم بالجهد والجدية والالتزام انطلق، ومطالبنا تجاهكم كثيرة، من بطاقات وهيئات وتواجد في كل مكان وهذا يجب ان يدفع فيكم الحماس اكثر للمستقبل، ولنقول انه ليس هناك ما يخيفنا ولا "نعتل" همه، كل مرحلة لها الشيء الذي يقدر للانسان ان يحققه، وانتم حققتم بداية البدايات ومعكم الآمال كبيرة".

بعد ذلك انتقل باسيل الى مدينة النبطية حيث التقى بالمرشح على لائحة "الجنوب يستحق" الدكتور مصطفى بدرالدين، ثم اكمل الى منطقة مرجعيون.

 

(شاهد الصور المرفقة - نقلاً عن شبكة أخبار النبطية)

MORE ABOUT
{{article.title}}
ADVERTISE HERE
RELATED ARTICLES
JUST IN
FOR YOU
JOBS
LIVING COST
CARNET
BEIRUT, LEBANON
YOUR HOROSCOPE
TRENDING
TOP VIEWED
TOP SHARED
today this week this month this year
{{article.title}}
HEADLINES
{{headlineCount}} new {{headlineCount == 1 ? 'update' : 'updates'}}
+ MORE HEADLINES
TRENDING
TOP VIEWED
TOP SHARED
today this week this month this year
{{article.title}}
Copyright tayyar.org 2002 2018. All Rights Reserved.
Terms of use Privacy policy Site map
Ⓚ by koein
JOIN
news by email
REGISTER
HI, {{username}}
Manage account
Change password
My stories
My announcements
Logout