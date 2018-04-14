غاريوس من بزبدين: الجبل في قلبنا وفي قلب التيار الوطني الحر والمشاريع التي بدأنا العمل عليها ستُستكمل

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أكد عضو تكتل التغيير والاصلاح النائب ناجي غاريوس من بلدة بزبدين أنّه لا يميّز أبداً بين الساحل والجبل في قضاء بعبدا، وهو وإذ يفتخر بأنّه ابن بلدة الشياح الغالية جدا على قلبه، يقول إنه أيضاً ابن بزبدين وابن كل بلدات قضاء بعبدا. وأضاف:"هذه البلدة، ليست غنية بجمالها فقط إنما أيضاً غنيّة بانتماء اهلها السياسي، هم الذين لمسوا لمس اليد ما انجزه نواب التيار الوطني الحر من تامين للطبابة حتى فرص العمل، الى تأمين المياه، والصرف الصحي..."

وتابع:"أما على الصعيد السياسي العام في البلاد فالجميع رأى الانجازات التي حصلت في سنة واحدة من زمن تولي فخامة رئيس الجمهورية العماد ميشال عون سدّة الرئاسة، من قانون انتخابي على اساس النسبية، الى دخول لبنان نادي الدول النفطية، حتى الحكمة في القيادة خلال أزمة اعلان استقالة الرئيس سعد الحريري من الخارج، واللائحة تطول، فاذا تحققت كل هذه الأمور بعام واحد كيف الحال في الأعوام المقبلة، لذلك كل الاتكال عليكم لتجديد الثقة". ولفت غاريوس الى أنه يعمل على إنشاء مهنية في بزبدين لدعم هذه البلدة وإنمائها. وختم بالقول:"الجبل في قلبنا وفي قلب التيار الوطني الحر، والمشاريع التي بدأنا العمل عليها ستُستكمل ومن أهمها:"تطوير القطاع الاستشفائي في الجبل والمواصلات والنقل المشترك، وإنشاء مدارس رسمية وفرع للجامعة اللبنانية، لأن من غير المسموح بعد الآن أن تتركوا أرضكم المقدسة".