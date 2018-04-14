living cost indicators
carnet
horoscope
markets
polls
jobs
writers
weather
advertise
contact
RELATED LINKS
ARCHIVES
ODIASPORA
OTV
SAWT EL MADA
HOME
NEWS
LEBANON
WORLD
HEALTH
BUSINESS
SPORTS
TECHNOLOGY
MENA
search archives
FPM
FOUNDER
PRESIDENT
FPM EVENTS
FPM LEBANON
CHARTER & LOGO
FPM WORLDWIDE
COMMITTEES
IN THE MEDIA
PARLIAMENTARY BLOC
ENTERTAINMENT
PHOTOS & VIDEOS
PHOTOS
VIDEOS
search archives
SOCIAL AND MOBILE
U WITNESS
ALL STORIES
ALL ANNOUNCEMENTS
MORE
HOME
NEWS
Lebanon
World
Health
Business
Sports
Technology
Mena
FPM
ENTERTAINMENT
PHOTOS
VIDEOS
SOCIAL AND MOBILE
U WITNESS
Living Cost Indicators
Horoscope
Markets
Carnet
Polls
Pdf Library
Search Archive
REGISTER
Writers
Jobs
Advertise
Contact
Weather
LOGIN
HI,{{username}}
Manage account
Change password
My stories
My announcements
Logout
LEBANON
WORLD
HEALTH
BUSINESS
SPORTS
TECHNOLOGY
MENA
PHOTOS
VIDEOS
FOUNDER
PRESIDENT
FPM EVENTS
FPM LEBANON
CHARTER & LOGO
FPM WORLDWIDE
COMMITTEES
IN THE MEDIA
PARLIAMENTARY BLOC
APPLY TO FPM
ALL STORIES
ALL ANNOUNCEMENTS
HEADLINES
{{headlineCount}} new {{headlineCount == 1 ? 'update' : 'updates'}}
+ MORE HEADLINES

غاريوس من بزبدين: الجبل في قلبنا وفي قلب التيار الوطني الحر والمشاريع التي بدأنا العمل عليها ستُستكمل

14
APRIL
2018
  • {{article.caption}}
  • {{article.caption}}
A
+
A
-
Print
Email
Email
A
+
A
-

أكد عضو تكتل التغيير والاصلاح النائب ناجي غاريوس من بلدة بزبدين أنّه لا يميّز أبداً بين الساحل والجبل في قضاء بعبدا، وهو وإذ يفتخر بأنّه ابن بلدة الشياح الغالية جدا على قلبه، يقول إنه أيضاً ابن بزبدين وابن كل بلدات قضاء بعبدا. وأضاف:"هذه البلدة، ليست غنية بجمالها فقط إنما أيضاً غنيّة بانتماء اهلها السياسي، هم الذين لمسوا لمس اليد ما انجزه نواب التيار الوطني الحر من تامين للطبابة حتى فرص العمل، الى تأمين المياه، والصرف الصحي..."
وتابع:"أما على الصعيد السياسي العام في البلاد فالجميع رأى الانجازات التي حصلت في سنة واحدة من زمن تولي فخامة رئيس الجمهورية العماد ميشال عون سدّة الرئاسة، من قانون انتخابي على اساس النسبية، الى دخول لبنان نادي الدول النفطية، حتى الحكمة في القيادة خلال أزمة اعلان استقالة الرئيس سعد الحريري من الخارج، واللائحة تطول، فاذا تحققت كل هذه الأمور بعام واحد كيف الحال في الأعوام المقبلة، لذلك كل الاتكال عليكم لتجديد الثقة". ولفت غاريوس الى أنه يعمل على إنشاء مهنية في بزبدين لدعم هذه البلدة وإنمائها. وختم بالقول:"الجبل في قلبنا وفي قلب التيار الوطني الحر، والمشاريع التي بدأنا العمل عليها ستُستكمل ومن أهمها:"تطوير القطاع الاستشفائي في الجبل والمواصلات والنقل المشترك، وإنشاء مدارس رسمية وفرع للجامعة اللبنانية، لأن من غير المسموح بعد الآن أن تتركوا أرضكم المقدسة".

MORE ABOUT
{{article.title}}
ADVERTISE HERE
RELATED ARTICLES
JUST IN
FOR YOU
JOBS
LIVING COST
CARNET
BEIRUT, LEBANON
YOUR HOROSCOPE
TRENDING
TOP VIEWED
TOP SHARED
today this week this month this year
{{article.title}}
HEADLINES
{{headlineCount}} new {{headlineCount == 1 ? 'update' : 'updates'}}
+ MORE HEADLINES
TRENDING
TOP VIEWED
TOP SHARED
today this week this month this year
{{article.title}}
Copyright tayyar.org 2002 2018. All Rights Reserved.
Terms of use Privacy policy Site map
Ⓚ by koein
JOIN
news by email
REGISTER
HI, {{username}}
Manage account
Change password
My stories
My announcements
Logout