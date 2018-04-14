شبكة دعارة تصطاد الزبائن من الطريق العام وتدخلهم إلى أحد المسابح اللبنانية

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صدر عن المديرية العامة لقوى الأمن الداخلي- شعبة العلاقات العامة، البلاغ التالي:

"بناء على معلومات توافرت لدى مكتب مكافحة الإتجار بالأشخاص وحماية الآداب في وحدة الشرطة القضائية، تمكن عناصره بتاريخ 13/4/2018، من توقيف شبكة دعارة يعمل أعضاؤها على اصطياد الزبائن من الطريق العام في محلة خلدة وإدخالهم إلى أحد المسابح في المحلة، وهي مؤلفة من 6 فتيات، وهن:

- م. ش. (مواليد عام 1988، سورية).

- س. ع. (مواليد عام 1981، مكتومة القيد).

- أ.س. (مواليد عام 1969، لبنانية).

- م. ه. (عمرها حوالي 30 عاما، سورية الجنسية حسب أقوالها).

- ل. ح. (مواليد عام 1988، مكتومة القيد).

- ج. ص. (مواليد عام 1989، سورية).

تم ختم المسبح بالشمع الأحمر، وأحيلت الموقوفات إلى القضاء المختص، بناء على إشارته".