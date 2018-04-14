مخزومي يستنكر الحوادث التي شهدتها طريق الجديدة

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استنكر رئيس حزب الحوار الوطني المهندس فؤاد مخزومي الحوادث التي شهدتها طريق الجديدة ووصول الأمور إلى ما هي عليه اليوم قبل موعد الانتخابات النيابية.

وجدد مخزومي رفض أساليب العنف كافة، داعياً إلى خوض المعركة الانتخابية بكل ديمقراطية وبعيداً عن أية ممارسات من شأنها أن تعطي صورة غير حضارية. ودعا الجميع إلى ضبط النفس وأهالي الطريق الجديدة الطيبين إلى أن يساهموا في تهدئة النفوس بعيداً عن الاستفزازات التي لا تمثل هوية وثقافة ووجدان مدينتنا لا من قريب ولا بعيد.

وشكر مخزومي الجيش والقوى الأمنية التي تقوم بدورها في احتواء أي إشكال وتؤمن سلامة المرشحين، مشدداً على ضرورة العودة إلى القانون في هذا الإطار.