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أبو زيد: معركة جزين اليوم هي في وجدان الرئيس عون وتعني له الكثير ولذلك سننتصر فيها بفضلكم

14
APRIL
2018
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رأى النائب أمل  أبو زيد أن معركة جزين اليوم هي في وجدان الرئيس عون وتعني له الكثير و قال :"سننتصر فيها بفضلكم"

و أضاف :
- لا يمكن لأحد أن يفرض مرشحه علينا . نحن أحرار في منطقتنا وأحرار في اختيار من نريد أن يمثلنا
-سنسعى الى أن نفوز مقعدين أو ثلاثة في جزين "وبإيدنا نحنا مين نقرر ينجح ومين يخسر" ! -
- هذه الضربة ولو كانت محدودة النتائج فهي تخالف القانون الدولي ولم تحظَ بأي شرعية دولية لا من مجلس الامن الدولي ولا من الامم المتحدة وبالتالي هي إعتداء على دولة عربية ذات سيادة وعضو في الامم المتحدة ولا يمكن إلا ادانتها
- اما التذرّع بإستخدام أسلحة كيميائية لتنفيذ هذه الضربة فهي ذريعة لا تستند الى دليل قاطع وكان الحري السماح لبعثة دولية بالتحقق من الامر وتقديم تقرير مثبت الى المراجع الدولية

 

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