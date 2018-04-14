living cost indicators
carnet
horoscope
markets
polls
jobs
writers
weather
advertise
contact
RELATED LINKS
ARCHIVES
ODIASPORA
OTV
SAWT EL MADA
HOME
NEWS
LEBANON
WORLD
HEALTH
BUSINESS
SPORTS
TECHNOLOGY
MENA
search archives
FPM
FOUNDER
PRESIDENT
FPM EVENTS
FPM LEBANON
CHARTER & LOGO
FPM WORLDWIDE
COMMITTEES
IN THE MEDIA
PARLIAMENTARY BLOC
ENTERTAINMENT
PHOTOS & VIDEOS
PHOTOS
VIDEOS
search archives
SOCIAL AND MOBILE
U WITNESS
ALL STORIES
ALL ANNOUNCEMENTS
MORE
HOME
NEWS
Lebanon
World
Health
Business
Sports
Technology
Mena
FPM
ENTERTAINMENT
PHOTOS
VIDEOS
SOCIAL AND MOBILE
U WITNESS
Living Cost Indicators
Horoscope
Markets
Carnet
Polls
Pdf Library
Search Archive
REGISTER
Writers
Jobs
Advertise
Contact
Weather
LOGIN
HI,{{username}}
Manage account
Change password
My stories
My announcements
Logout
LEBANON
WORLD
HEALTH
BUSINESS
SPORTS
TECHNOLOGY
MENA
PHOTOS
VIDEOS
FOUNDER
PRESIDENT
FPM EVENTS
FPM LEBANON
CHARTER & LOGO
FPM WORLDWIDE
COMMITTEES
IN THE MEDIA
PARLIAMENTARY BLOC
APPLY TO FPM
ALL STORIES
ALL ANNOUNCEMENTS
HEADLINES
{{headlineCount}} new {{headlineCount == 1 ? 'update' : 'updates'}}
+ MORE HEADLINES

ابي رميا لأهالي مشحلان وبنتاعل: لا تصوتوا لنواب يدفعون حقكم بل انتخبوا نواباً يدافعون عن حقكم

14
APRIL
2018
  • {{article.caption}}
  • {{article.caption}}
A
+
A
-
Print
Email
Email
A
+
A
-

اكّد عضو "تكتل التغيير والاصلاح" النائب سيمون ابي رميا ان التاريخ الوطني والنضالي الذي يتميز به قضاء جبيل لا يمكن ان تمحيه الخدمات الخاصة الموسمية وقال: "بعد مسيرة نضالية طويلة لن نرضخ اليوم امام الاغراءات الشخصية والخدمات الفردية".
أبي رميا وفي لقاءات جمعته مع أهالي مشحلان وبنتاعل في قضاء جبيل شدد على ان مسيرة الإصلاح والتغيير لن تتوقف بل ستنطلق بزخم أكبر بعد 6 أيار خاصة وأن العماد عون موجود في سدة الرئاسة وقال: "املنا كبير بالوعي الوطني والالتزام العوني والايمان بقضية التيّار الوطنيّ الحرّ ومبادئه وكل فرد منا سفير لأجل التبشير بمسيرة الاصلاح والتغيير".
وأضاف: "منذ ٧ ايار ٢٠٠٥ ونحن نعاني من الكيدية السياسية والعرقلة لكل مشاريعنا الاصلاحية التغييرية، لأنه ممنوع على التيار الوطني الحر ان ينجز، وهذا النمط اللامسوؤل بالتعاطي جعل الدولة تتقاعس في أداء واجباتها ووضع المواطن في موقع الحاجة الدائمة وعرضة للاستزلام".
وتابع أبي رميا قائلاً: "اليوم أصبح لدينا الامل بإعادة تفعيل عمل ادارات الدولة لأنه في سدة الرئاسة رجل وطني مسؤول حكيم اسمه العماد ميشال عون".
وختم أبي رميا متوجها الى أهالي بنتاعل ومشحلان قائلاً: " لا تصوتوا لنواب يدفعون حقكم مالا وخدمات، بل انتخبوا نواباً يدافعون عن حقكم"، داعيا إياهم للتصويت للائحة جبيل القوية بكثافة.

MORE ABOUT
{{article.title}}
ADVERTISE HERE
RELATED ARTICLES
JUST IN
FOR YOU
JOBS
LIVING COST
CARNET
BEIRUT, LEBANON
YOUR HOROSCOPE
TRENDING
TOP VIEWED
TOP SHARED
today this week this month this year
{{article.title}}
HEADLINES
{{headlineCount}} new {{headlineCount == 1 ? 'update' : 'updates'}}
+ MORE HEADLINES
TRENDING
TOP VIEWED
TOP SHARED
today this week this month this year
{{article.title}}
Copyright tayyar.org 2002 2018. All Rights Reserved.
Terms of use Privacy policy Site map
Ⓚ by koein
JOIN
news by email
REGISTER
HI, {{username}}
Manage account
Change password
My stories
My announcements
Logout