ابي رميا لأهالي مشحلان وبنتاعل: لا تصوتوا لنواب يدفعون حقكم بل انتخبوا نواباً يدافعون عن حقكم

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اكّد عضو "تكتل التغيير والاصلاح" النائب سيمون ابي رميا ان التاريخ الوطني والنضالي الذي يتميز به قضاء جبيل لا يمكن ان تمحيه الخدمات الخاصة الموسمية وقال: "بعد مسيرة نضالية طويلة لن نرضخ اليوم امام الاغراءات الشخصية والخدمات الفردية".

أبي رميا وفي لقاءات جمعته مع أهالي مشحلان وبنتاعل في قضاء جبيل شدد على ان مسيرة الإصلاح والتغيير لن تتوقف بل ستنطلق بزخم أكبر بعد 6 أيار خاصة وأن العماد عون موجود في سدة الرئاسة وقال: "املنا كبير بالوعي الوطني والالتزام العوني والايمان بقضية التيّار الوطنيّ الحرّ ومبادئه وكل فرد منا سفير لأجل التبشير بمسيرة الاصلاح والتغيير".

وأضاف: "منذ ٧ ايار ٢٠٠٥ ونحن نعاني من الكيدية السياسية والعرقلة لكل مشاريعنا الاصلاحية التغييرية، لأنه ممنوع على التيار الوطني الحر ان ينجز، وهذا النمط اللامسوؤل بالتعاطي جعل الدولة تتقاعس في أداء واجباتها ووضع المواطن في موقع الحاجة الدائمة وعرضة للاستزلام".

وتابع أبي رميا قائلاً: "اليوم أصبح لدينا الامل بإعادة تفعيل عمل ادارات الدولة لأنه في سدة الرئاسة رجل وطني مسؤول حكيم اسمه العماد ميشال عون".

وختم أبي رميا متوجها الى أهالي بنتاعل ومشحلان قائلاً: " لا تصوتوا لنواب يدفعون حقكم مالا وخدمات، بل انتخبوا نواباً يدافعون عن حقكم"، داعيا إياهم للتصويت للائحة جبيل القوية بكثافة.