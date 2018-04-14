الصراف اكد رفض لبنان استخدام اجوائه للاعتداء على سوريا و أدان العدوان الثلاثي

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أدان معالي وزير الدفاع الوطني يعقوب رياض الصرّاف العدوان الثلاثي على سوريا كونه يمثّل إنتهاكاً صارخاً للقانون الدولين لافتاً إلى أن هذا العدوان يستند الى القوة العسكرية بينما المفترض ان تسود لغة السلام والعقل والمنطق والتفاوض تجنباً للمزيد من الحروب والقتل وحقناً للدماء.

وأكد معاليه رفض لبنان القاطع المساس بسيادته الوطنية عبر إستخدام أجوائه للإعتداء على سوريا معتبراً أن ذلك سيجر لبنان إلى أتون الحرب بدلاً من مساعدته على النأي بالنفس.

وفي المقابل، شدد الوزير الصراف على التزام لبنان القرارات الدولية لا سيما القرار 1701 مؤكداً أنّ لبنان محمي بجيشه وبقراره السياسي الموحد اللذين يشكلان الحصن المنيع ضدّ أي اعتداء، محذراً من إقدام العدو الإسرائيلي على خرق القرارات الدولية وخصوصاً في ظل ما نشهده من استمرار واضح وصريح للتهديدات الإسرائيلية بتخريب أمنه واستقراره.