اسرار الصحف ليوم السبت 14 نيسان

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المستقبل:

ـ يقال

إن ديبلوماسيين غربيين يلفتون إلى أن هناك ترقباً دولياً لما سيصدر عن القمّة العربية إثر المشاورات المكثفة الحاصلة حول الوضع السوري المستجد والموقف الذي سيتّخذه العرب لا سيما وأنّ هناك بنداً حول الوضع في سوريا معروضاً على جدول أعمال القمّة.



اسرار الجمهورية

ـ تبين أن عدداً من المرشحين جمّد دفعات مالية الى شركات الإعلان إستحق دفعها، بعد التطورات الأخيرة، تحسّباً لإحتمال تأجيل الإنتخابات النيابية.

ـ أبلغ مرجع روحي أحد المسؤولين بأن طرفاً سياسياً حصل على ما يزيد عن 40 مليون دولار خلال إعداده اللوائح الإنتخابية.

البناء:

ـ كواليس

رأت مصادر دبلوماسية متابعة في مجلس الأمن الدولي أنّ كمية الدعوات لعقد اجتماعات للمجلس تتعلق بالوضع في سورية ونوعية المناقشات الجارية رغم حماوتها تجعل الوضع مختلفاً عن حالتي التصعيد السابقتين في عهد الرئيس الأميركي السابق باراك أوباما والرئيس الحالي دونالد ترامب حيث غاب مجلس الأمن كلياً، وأضافت انّ حضور الأمين العام للأمم المتحدة لجلسة من جلسات المجلس يضيف أهمية ما يوحي بأنّ باب الحلول الدبلوماسية لا يزال مفتوحاً عبر بوابة دور ما للأمين العام مع زعماء الدول الكبرى.

اللواء:

غمز

تواجه الجهات المعنية بالاستقرار صعوبات سياسية وميدانية في الحؤول دون الإشكالات على الأرض في العاصمة والجبل.

لغز

ما يزال بعض المشككين يتحدث عن عدم إجراء الانتخابات، على الرغم من التحضيرات الجارية لإنجازها.