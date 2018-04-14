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“الإندبندنت”: الطريقة الوحيدة لإنهاء الحرب في سوريا هي التفاوض مع الأسد

14
APRIL
2018
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نشرت صحيفة الإندبندنت البريطانية مقالا تناولت فيه الخيارات المتاحة أمام الغرب للتعامل مع الأزمة الراهنة في سوريا.

الموضوع الذي أعده باتريك كوبيرن الصحفي المختص بالشؤون العسكرية في الشرق الأوسط جاء بعنوان معبر يقول “الطريقة الوحيدة لإنهاء الحرب في سوريا هي التفاوض مع الأسد لكن لاأحد يرغب في أن يراه الناس يصافح الشيطان”.

يرى كوبيرن أن الهدف من الضربات الصاروخية التي يعد لها التحالف الغربي بين الولايات المتحدة وبريطانيا وفرنسا على سوريا بات غير واضح رغم التشجيع الواسع في الصحف ووسائل الإعلام في العالم الغربي.

ويشير كوبيرن إلى ان الهدف من هذه الضربات هو نزع قدرة نظام بشار الأسد على قتل المدنيين باستخدام السلاح الكيماوي لكن التاريخ الوحشي لهذا الصراع الذي أدى لمقتل نصف مليون شخص يكشف أن جميع الأطراف تسعى لنزع قدرات الأطراف الأخرى القتالية وأن نزع نوع واحد من هذه الأسلحة لن يؤثر على المقدرة القتالية الكلية لطرف ما.

ويعتبر كوبيرن أن الطريقة الوحيدة لوقف استخدام السلاح الكيماوي هي وقف الحرب بأسرها وهنا يبرز السؤال عن كيفية فعل ذلك بين أطراف المعارضين للأسد.

ويقول كوبيرن “هذه هي الطريقة نفسها التي حاولت بها الولايات المتحدة وحلفاؤها تنفيذ سياساتهم خلال السنوات الخمس الماضية منذ أدركوا ان الجماعات المعارضة للأسد ما هي إلا نسخ مختلفة من تنظيم القاعدة مثل تنظيم “داعش” وجبهة النصرة”.

ويضيف كوبيرن أن الغرب حرص على أن الحرب في سوريا تستمر دون أن يتمكن طرف من الفوز بها حتى وصلنا إلى الوضع الحساس الراهن وبالتالي فإن الغرب لو بدأ الضربات الصاروخية ضد التحالف المتبجح المكون من سوريا وإيران ونظام الأسد فإنهم لا يعلمون بالتأكيد إلى أين ستنتهي المواجهة.

ويلقي كوبيرن باللوم على وسائل الإعلام التي صورت الحرب الأهلية في سوريا على أنها تدور بين جانب الأسد “الشرير” وأي جانب معاد “طيب” وهو ما أصبح يشكل عبئا على الساسة فلا أحد منهم يرغب في أن يتلقى اللوم أو التقريع من الشعوب على التفاوض مع “الشيطان” وهو ما يعني أن الحرب في الغالب ستتأجج بشكل أكبر.

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