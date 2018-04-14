لائحة كرامة بيروت شرحت ملابسات حادثة طريق الجديدة: خلع أبواب وإطلاق نار

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صدر عن لائحة "كرامة بيروت" برئاسة القاضي خالد حمود البيان الآتي: "على اثر معلومات تلقتها الماكينة الانتخابية المركزية، للائحة كرامة بيروت عن تهديدات تلقاها عبر الهاتف المرشح عن المقعد السني في دائرة بيروت الثانية عضو مجلس بلدية بيروت سابقا الدكتور محمد خير القاضي، باقتحام منزله الكائن في محلة طريق الجديدة واحراق صوره المعلقة على املاكه الخاصة، توجه زميله في اللائحة المرشح عن المقعد الدرزي في بيروت الثانية رجا رفيق الزهيري، الى دارة القاضي للاطمئنان عليه والوقوف الى جانبه ومحاولة تبريد الاجواء.

فما كان من بعض شبيحة منطقة طريق الجديدة المحسوبين على تيار سياسي، يعتقد انه يمتلك المنطقة وناسها، الا وان استفزوا الزهيري فور وصوله، فلم يرد عليهم ودخل مباشرة الى عيادة الدكتور القاضي، الكائنة تحت منزله فلحق به الشبان وبلغ عددهم اكثر من20، في وقت لم يكن يرافق الزهيري الا 3 من مرافقيه ولم يكن داخل العيادة الا هو ومرافقيه والدكتور القاضي ونجله وبعد خلع الابواب وكسرها، تمكن الشبان من اقتحام العيادة، في وقت اطلق آخرون النار على المنزل والعيادة ومن فيهما من خارج العيادة ودام اطلاق النار حوالي 30 دقيقة، حيث بقي القاضي والزهيري ومن معهم محاصرين داخل عيادة ومنزل القاضي.

وعلى اثر، مناشدة الزهيري لزملائه بالتحرك والتواصل مع الاجهزة الامنية، انتقل رئيس اللائحة القاضي خالد حمود من عرمون، حيث كان في لقاء انتخابي الى دارته فعقد اجتماعا لاعضاء لائحة كرامة بيروت صدر على اثره البيان الآتي:

اولا: تدين لائحة كرامة بيروت الاشكال المفتعل الذي حصل في منطقة طريق الجديدة والاعتداء على منزل مرشح اللائحة الدكتور محمد خير القاضي ابن المنطقة والذي اعطى من عمره اكثر من خمسة عقود في خدمة اهل بيروت عموما والطريق الجديدة خصوصا.

ثانيا: تعتبر اللائحة ان الاعتداء الذي تعرض له الزهيري والقاضي اليوم هو حلقة من سلسلة حلقات تضييق على اعضاء لائحة كرامة بيروت بدأت بازالة صور مرشحيها المنتشرة في بيروت ولم تنته بالاعتداء على عضوين من اعضائها اليوم، مرورا بتحرير كتب معلومات مغلوطة بحق احد مرشحيها.

ثالثا: تؤكد لائحة كرامة بيروت، رفضها المطلق لكل اساليب العنف والتشبيح والبلطجة وتدعو الى ابقاء المعركة ضمن نطاقها الديمقراطي البحت.

رابعا: تشكر لائحة كرامة بيروت الجيش اللبناني والاجهزة الامنية، على تأمينها سلامة المرشحين محمد خير القاضي ورجا رفيق الزهيري.

خامسا: تؤكد لائحة كرامة بيروت، على انها رغم الضغوطات مستمرة في معركتها الانتخابية حتى النهاية، باسم ابناء بيروت وكرامة بيروت ولن تتراجع مهما اشتدت الضغوطات والممارسات الميليشوية، لان ذلك لن يزيدها الا عزما على الاستمرار في مواجهة الطغاة والديكتاتورية المبطنة.

سادسا: تؤكد لائحة كرامة بيروت، ان كل اعضائها تحت القانون وتدعو وزير الداخلية الى الالتزام بالقانون والى ان لا يدعو الآخرين الى ما ليس هو فاعله.

سابعا: تعتبر لائحة كرامة بيروت، ان بيان تيار المستقبل جاء منصفا وحكيما".