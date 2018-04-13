تيار المستقبل يأسف للحادث الذي تعرض له الزهيري في الطريق الجديدة

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صدر عن "تيار المستقبل" مساء اليوم ما يلي : "شهدت منطقة الطريق الجديدة هذا المساء تجمهرا شعبيا مناوئا لزيارة كان يقوم بها المرشح عن دائرة بيروت الثانية السيد رجا زهيري لاحد زملائه المرشحين على اللائحة .



ان تيار المستقبل ،اذ يعتبر ردة فعل الشبان في المنطقة ، والتي جاءت بعد استفزاز مقصود تخلله اطلاق الرصاص ، لا تستقيم مع توجهات القيادة ، والمسؤولية الملقاة عليها في حماية العملية الانتخابية والانشطة المواكبة لها ، والتأكيد على حقوق كافة المرشحين للقيام بما تقتضيه المنافسة الانتخابية ، يناشد الانصار في كافة المناطق ، لا سيما في الطريق الجديدة ، عدم الانجرار الى أي استفزاز مهما كانت دوافعه وتجنب أي ردات فعل غير مسؤولة من شأنها أن توقع الضرر بالاهداف التي يعمل لها تيار المستقبل والرئيس سعد الحريري .



إن تيار المستقبل الذي يعبر عن شديد الأسف للحادث الذي تعرض له السيد الزهيري ، ويعتذر عن كافة المشاهد التي رافقته ، ينوه بدور الجيش اللبناني في تأمين سلامة المرشح ، ويشدد على كافة المناصرين ضبط النفس وعدم إعمال العاطفة وتجاوز حدود القانون في مقاربة

اي نشاط انتخابي" .