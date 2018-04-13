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شامل روكز في لقاء مع سيدات بلدة طبرجا - كفرياسين: التكتل سيكون لدعم رئاسة الجمهورية للانطلاق بقوة

13
APRIL
2018
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 نظمت سيدات بلدة طبرجا - كفرياسين لقاء مع رئيسة "الهيئة الوطنية لشؤون المرأة اللبنانية" كلودين عون روكز في طبرجا.

وألقت عون كلمة حيت فيها "أهل كسروان - الفتوح، وخصوصا السيدات اللواتي تخطين التحديات السياسية حيث انتخبن العماد ميشال عون نائبا عن المنطقة وجددن الثقة به في العام 2009".

ورأت ان هناك "تحديا جديدا اليوم لهذه المنطقة التي أوصلت رئيسا للجمهورية، وعلينا اتخاذ قرارنا بأنفسنا وعدم الخضوع للضغوطات"، مشددة على "أننا نعيش في فترة استقرار أمني بعد دحر الارهاب والتضحية بكثير من شهداء الجيش، لذلك علينا ألا نتوقف عن الدفاع عن قيمنا من أجل دماء شهداء الجيش الأبطال".

وتطرقت الى "الانجازات الكثيرة التي وعد بها فخامة رئيس الجمهورية، فمنذ حوالى العام بدأ الكثير من المشاريع الانمائية ينفذ في كسروان من استملاك توسيع الاوتوستراد الى تلزيم طريق الجرود واوتوستراد في الفتوح الذي صوت عليه في مجلس الوزراء، إضافة الى مشروع الصرف الصحي والتكرير لتنظيف البحر الذي مر أيضا في مجلس الوزراء".

أضافت: "كل هذه المشاريع الانمائية ستخلق فرص عمل جديدة لأهالي المنطقة وشبابنا، فالجنرال عون وعد بها عندما كان نائبا، عن المنطقة واليوم يعمل على تحقيقها، وأعتقد أنه حان وقت الحصاد بعد نضال 13 عاما على أمل إكمال هذا النهج مع العميد روكز وأنتم معنا".


شامل روكز
وخلال اللقاء وصل العميد شامل روكز وانضم الى الحاضرين والقى كلمة قال فيها: "انا سعيد بوجودي بينكم واقول بصراحة ان رهاني على اصوات النساء، فأنتن من تربين وتزرعن جيل الشباب المتمرد الذي لا يقبل الخطأ، ويسير في الخط المستقيم، خصوصا في الحياة السياسية والعامة. وهذا تحد سنواجهه خلال الاسابيع القادمة، انتم تشكلون العصب الاساسي، واتمنى عليكم ان تنتخبوا من تشاؤون دون اي ضغوط، فكرامتكم عزيزة عليكم وعلينا ولذلك صوتوا للحق ومن هنا نخلق الفرق".

اضاف "نحن كلائحة وتكتل نيابي يهمنا الحاصل العام لايصال اكبر عدد ممكن من النواب الى الندوة البرلمانية، لان هذا التكتل سيكون لدعم رئاسة الجمهورية للانطلاق بقوة. اما بالنسبة للصوت التفضيلي فاختاروا من يشبهكم ولا تتقيدوا بأحد، وأدعو جميع المرشحين، وخصوصا في لائحتنا تخطي ذاتهم بمعنى انهم يعطون اكثر للائحة التكتل وان لا يكون هناك انانية، فنحن نتحدث عن عهد وطموحات وبرنامج عمل ومستقبل جميل".

وختم "اتكالنا على رؤيتكم وطموحاتكم وتصويتكم لنصل معكم الى هذه الاهداف".

وفي ختام اللقاء قطعت السيدة عون روكز قالب حلوى بالمناسبة.

وطنية
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