ابي رميا لصوت المدى: لائحة لبنان القوي هي الأقوى في كسروان جبيل

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اعتبر عضو تكتل التغيير والاصلاح النائب سيمون ابي رميا "ان التهديدات الاميركية والاوروبية بضرب سوريا لن تتخطى التهويل"، لافتاً الى انه لا يتوقع نشوب حرب عنفية جديدة في سوريا بسبب توازن القوى والدور الروسي"، منوهاً بشعار الخرزة الزرقا لتيار المستقبل صائب جدا لناحية عدم انعكاس ما يجري من تجاذبات على لبنان، فنحن محميون بالعناية الالهية وحكمة فخامة رئيس الجمهورية العماد ميشال عون".



ولفت ابي رميا في حديث له على اذاعة صوت المدى ضمن "مانشيت"، "الى ان لائحة "لبنان القوي" في كسروان- جبيل هي لائحة العهد والداعمة للرئيس عون وهي الأقوى لانها وتحمل الامال الواعدة لهذه الدائرة،" لافتاً الى ان "الاسماء داخل اللائحة تعبر عن نفسها ان كان بالنسبة للعميد شامل روكز ودوره الوطني وان كان بالنسبة لي شخصيا المتواجد منذ اول اطلاق العماد عون صرخته يا شعب لبنان العظيم"، مشددا على "ان التيار الوطني الحر بدأت مداميكه في جبيل وليس بالصدفة ان تدعى جبيل بالقلعة العونية، وجبيل اعطت 8 مقابل 0 للتيار في ال 2009".



ورد ابي رميا على كلام الرئيس ميشال سليمان الذي حدد ان تمثيل التيار لا يتعدى 10% "اوجه له تحديا ان تحقق لائحة القوات التي يدعمها سليمان 10% في عمشيت"، مضيفاً ان "جبيل تصوت دائما في السياسة منذ عهد المنافسة بين الكتلتين الدستورية والوطنية"، آملا "في ان تبقى جبيل محصنة في وجه الفساد ودفع المال وشراء الضمائر في الانتخابات".



ودعا ابي رميا هيئة الاشراف على الانتخابات "ان تلاحق المخالفات التي باتت موثقة عندنا"، مؤكداً "ان الناخب الجبيلي يميز بين المرشحين وعليه تبليغ هيئة الاشراف على الانتخابات فورا في حال عرض عليه رشوة سياسية، ونحن نحمل مشروع بناء دولة ولا يمكن ان نتخلى عن مبادئنا وثوابتنا"، وختم بالتأكيد "اننا اليوم في عهد الرئيس عون بات لدينا القدرة لتحقيق احلامنا وآمالنا".