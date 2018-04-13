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قطاع الشباب في التيار: لإيلاء الجامعة الوطنية الإهتمام اللازم حفاظا عليها

13
APRIL
2018
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صدر عن قطاع الشباب في التيار الوطني الحر البيان التالي: 

 

تعقيبا على الإضراب المفتوح الذي دعت إليه رابطة الأساتذة المتفرغين في الجامعة اللبنانية، يعرب قطاع الشباب في التيار الوطني الحر عن خشيته من استمرار الإضراب بما يمس مصلحة آلاف الطلاب عبر تعطيل سنتهم الجامعية التي قد أشرفت على نهايتها.

 

إن قطاع الشباب في التيار الوطني الحر، وإذ يؤكد دعمه الدائم لمطالب الأساتذة المحقة، يدعو الجميع إلى وقفة ضمير تنقذ السنة الجامعية وتحول دون تحويل عشرات آلاف الطلاب من الجامعة اللبنانية لكبش محرقة.

 

إن قطاع الشباب في التيار الوطني الحر، يجدد دعوته لكافة المعنيين لإيلاء الجامعة الوطنية الإهتمام اللازم حفاظا عليها وصونا لهذا الصرح الوطني الذي يؤمن التعليم لكافة شرائح المجتمع اللبناني، علما اننا وعبر وزراءنا ونوابنا سنكون كالعادة في طليعة المطالبين بحقوق الأساتذة والطلاب على حد سواء

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