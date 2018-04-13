انتخابات - أزمة "المردة" تتفاعل في زغرتا.. هذا ما كشفه نائب المنطقة!

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غرّد النائب سليم كرم عبر حسابه الخاص على "تويتر"، قائلاً: "ليس لدي أي عتب على سليمان فرنجية، لكن سوف أنتظر، فإما أن يصار الى حل المشكلة القائمة، وإلا فإنني سأجد الحل بنفسي وأنا قادر على ذلك"

وتأتي هذه التَّغريدة في ظلّ الأزمة التي نشبت أخيراً في زغرتا على خلفية ما قيل بأنّ تيار "المردة" المتحالف مع كرم في لائحة "معاً للشمال ولبنان"، لن يقوم بتوزيع الأصوات التفضيلية على المرشّحين الثلاثة على اللائحة وسيقوم بتوزيعها فقط على طوني فرنجية والنائب اسطفان الدويهي مقابل الاستفادة من أصوات كرم لرفع الحاصل فقط.