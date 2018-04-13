ذبحت طفلة وجرحت الاخرى.. تفاصيل مروّعة: من هي المجرمة وماذا فعلت بعد جريمتها!؟

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هزت منطقة جبل المنصورة في مشتى حمود –عكار جريمة مروعة راحت ضحيتها طفلة فيما اصيبت اخرى على يد والدتهما داخل منزل العائلة.

وفي التفاصيل بحسب مراسل "الجديد" في عكار فانه عند الساعة الواحدة فجرا اقدمت المدعوة ر. خ. ع. ( لبنانية الجنسية) داخل منزلها على ذبح ابنتها المدعوة عائشة وتبلغ من العمر 9 سنوات ما ادى الى وفاتها على الفور كما اقدمت على محاولة ذبح ابنتها الثانية سارة عمرها 6 سنوات والتي اصيبت بجرح في رقبتها من جراء ذلك الى انها تمكنت من الفرار ونقلت الى مستشفى سيدة السلام القبيات للمعالجة وحالتها الصحية مستقرة.

وقد توجهت الجانية بعد ذلك الى مركز حاجز شدرا العائد للقوة المشتركة وصرحت بانها قتلت ابنتها وسلمت نفسها.

وبحسب مراسل "الجديد" فان الجانية تعاني من اضطرابات نفسية وعقلية سابقة .