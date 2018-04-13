غاريوس خلال عشاء هيئة الحازمية في التيار: فليكن ٦ ايار موعدا لتجديد العهد لسيّد العهد

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اكد عضو تكتل التغيير والاصلاح النائب ناجي غاريوس خلال عشاء هيئة الحازمية في التيار الوطني ان الرئيس العماد ميشال عون وباعتراف العالم اجمع، هو الرئيس القوي الذي كان ينتظره لبنان منذ زمن والحازمية لها حصّة كبيرة في قلبه كما كل بلدة من بلدات قضاء بعبدا.

واضاف:"أهل الحازمية أوفياء ويكتبون على جبينهم اسم لبنان ويحملون في قلبهم راية الكرامة، وأصواتهم ستصب في صناديق التغيير والاصلاح، في صناديق التيار الوطني الحر.

واردف غاريوس:"التيار القوي بحاجة لنواب فاعلين ومثابرين وملتزمين، لهذا السبب اطلب منكم ان يكون 6 ايار بالنسبة لكم يوما مصيريا يتحدد من خلاله تمثيل قضاء بعبدا بنواب يستحقّون"..وختم قائلا:"فليكن ٦ ايار موعدا لتجديد العهد لسيّد العهد ونقول:"الحازمية وفية بعهدا قوية".